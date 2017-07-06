Саммит G20 и "двусторонки" Путина в Гамбурге пройдут в "русском окружении"

ГАМБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, который по окончании рабочих мероприятий в четверг в Москве отправится в Германию для участия в саммите Группы двадцати, вероятно сможет почувствовать себя как дома.

Помощь в этом российскому лидеру окажут хорошо знакомые русские названия.

Местом проведения саммита G20 выбран Конгресс-центр Гамбурга. Это выставочный комплекс в центре города, состоящий из десятков залов, где пройдут и сессии лидеров, и двусторонние встречи. Здесь же организован пресс-центр для работы представителей СМИ.

Расположен Конгресс-центр на улице Санкт-Петербург, что для Путина, родившегося в Ленинграде, может показаться любопытным. С другой стороны вдоль комплекса проходит улица Чайковского, на которой расположился одноименный концертный зал.

В этом же здании действует Духовно-культурный центр Русской православной церкви. Сама церковь находится здесь же, по соседству. Храм Святого Иоанна Кронштадтского в Гамбурге Берлинской епархии РПЦ стоит прямо напротив Конгресс-центра, на площади Чайковского.

На некую моральную поддержку в таком "русском окружении" может рассчитывать и американский лидер Дональд Трамп: в одном километре от Конгресс-центра находится мост Кеннеди.