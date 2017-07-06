Путин: работа по поступившим на "Прямую линию" обращениям граждан продолжается

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НОВО-ОГАРЕВО, 6 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что работа по обращениям граждан, поступившим на "Прямую линию", продолжается.
"Администрация анализирует обращения граждан по всем областям. В течение нескольких часов ответить на все вопросы невозможно, но работа продолжается", - сказал Путин на встрече с губернатором Орловской области Вадимом Потомским.
Глава государства зачитал губернатору несколько обращений, они касались рабочих мест, аварийного жилья, лекарств для льготников, проблем ЖКХ.
"Меня немножко озадачила такая информация - по поводу отсутствия бесплатных учебников в школах", - сказал Путин. Он передал материалы орловскому губернатору и отметил, что так будет делаться практически с каждым регионом, а потом будут подведены итоги.
Губернатор отметил, что программа по расселению ветхого жилья идет, на рынке есть некоторый спад, но это не значит, что работа будет остановлена. По его словам, проблема с учебниками также решается. "Вы это сделаете? Это требование закона", - сказал Путин о предоставлении учебников школьникам.
Кроме того, губернатор отчитался о проводимой в регионе работе, в частности, о строительстве детских садов и школ.
Потомский сообщил, что проблема, озвученная жительницей региона в ходе "Прямой линии" о транспортировке больных на гемодиализ, решена. По его словам, пациентов в больницы и обратно домой бесплатно доставляют транспортные компании по соответствующим договоренностям с медучреждениями по программе ОМС. По словам губернатора, процедура идет в три смены, развоз также осуществляется в три смены.