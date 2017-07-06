Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 60.24
€ 68.38
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин: работа по поступившим на "Прямую линию" обращениям граждан продолжается

Политика
6 июля, 18:33 дата обновления: 6 июля, 18:35 UTC+3 НОВО-ОГАРЕВО НОВО-ОГАРЕВО 6, июля. /ТАСС

По словам президента, администрация анализирует обращения граждан по всем областям

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВО-ОГАРЕВО, 6 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что работа по обращениям граждан, поступившим на "Прямую линию", продолжается.

"Администрация анализирует обращения граждан по всем областям. В течение нескольких часов ответить на все вопросы невозможно, но работа продолжается", - сказал Путин на встрече с губернатором Орловской области Вадимом Потомским.

Смотрите также

"Прямая линия с Владимиром Путиным" в цифрах и словах

Глава государства зачитал губернатору несколько обращений, они касались рабочих мест, аварийного жилья, лекарств для льготников, проблем ЖКХ.

"Меня немножко озадачила такая информация - по поводу отсутствия бесплатных учебников в школах", - сказал Путин. Он передал материалы орловскому губернатору и отметил, что так будет делаться практически с каждым регионом, а потом будут подведены итоги.

Губернатор отметил, что программа по расселению ветхого жилья идет, на рынке есть некоторый спад, но это не значит, что работа будет остановлена. По его словам, проблема с учебниками также решается. "Вы это сделаете? Это требование закона", - сказал Путин о предоставлении учебников школьникам.

Кроме того, губернатор отчитался о проводимой в регионе работе, в частности, о строительстве детских садов и школ.

Потомский сообщил, что проблема, озвученная жительницей региона в ходе "Прямой линии" о транспортировке больных на гемодиализ, решена. По его словам, пациентов в больницы и обратно домой бесплатно доставляют транспортные компании по соответствующим договоренностям с медучреждениями по программе ОМС. По словам губернатора, процедура идет в три смены, развоз также осуществляется в три смены.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Потомский, Вадим Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меркель отказалась быть посредником между Путиным и Трампом на встрече в Гамбурге
2
В Центробанке назвали шоком уровень инфляции в России в июне
3
Путин освободил от должности восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН
4
Полиция задержала женщину, сбившую "пьяного" мальчика в Балашихе
5
Песков: о тестировании нового российского лимузина для президента говорить рано
6
Отец погибшего в ДТП в Балашихе мальчика признан потерпевшим по делу о халатности
7
Трамп: США будут укреплять сотрудничество в НАТО в ответ на дестабилизирующие действия РФ
Темы дня
Реклама