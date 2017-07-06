В "Единой России" велели кандидатам не отступать от закона на выборах в Москве

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Московское отделение "Единой России" напомнит своим муниципальным депутатам и будущим кандидатам о необходимости строго придерживаться норм избирательного законодательства после публикации в СМИ якобы о проведении депутатом-единороссом инструктажа избирателей. Об этом сообщил в четверг ТАСС руководитель исполкома столичного отделения партии Олег Смолкин.

Ранее русская служба британского медиахолдинга "Би-би-си" сообщила, что глава управы района Строгино провел в конце июня инструктаж для председателей участковых избирательных комиссий. По данным источников "Би-би-си", он рассказывал руководителям УИК о возможных провокациях со стороны оппозиционных партий и кандидатов. В материале также сообщалось, что в районе Фили-Давыдково директор центра социального обслуживания и муниципальный депутат- единоросс пригласила на встречу пенсионеров и рассказывала им о том, что социальный центр работает во многом благодаря "Единой России".

"От нас не могло быть в принципе никаких подобных установок. Мы, наоборот, все время говорим, чтобы наши депутаты и наши будущие кандидаты действовали максимально чисто, прозрачно, аккуратно", - прокомментировал публикацию Смолкин. По его словам, в партии осознают, что на выборах к ней будет пристальное внимание.

"Мы еще раз акцентируем внимание всех наших депутатов, которые являются членами "Единой России", и наших кандидатов на строгое соблюдение действующего законодательства, чтобы ни на йоту от него не отступали", - подчеркнул он.

"Единая Россия" еще не выдвинула кандидатов на муниципальные выборы в Москве, это произойдет на конференции столичного отделения партии на следующей неделе.

Позиция Мосгоризбиркома

Зампредседателя Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов сообщил ТАСС, что не знает о встречах председателей участковых избиркомов с представителями исполнительной власти, но сами по себе такие беседы абсолютно законны.

"Это абсолютно законно, потому что по действующему законодательству именно органы исполнительной власти и именно управы ответственны за материально-техническое обеспечение работы комиссии. Конечно, встретиться с председателями комиссий, узнать, что необходимо, это не только законно, это и очень полезно", - сказал он.

При этом Ермолов добавил, что, вероятно, с публикацией "Би-би-си" Мосгоризбиркому "еще предстоит разбираться".

В единый день голосования 10 сентября в Москве будут выбирать депутатов советов 125 муниципалитетов.