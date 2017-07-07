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Около 780 кандидатов заявили о выдвижении на муниципальные выборы в Москве - избирком

Политика
7 июля, 12:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Из 780 кандидатов 238 выдвинулись от политических партий

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Почти 780 кандидатов выдвинулись на данный момент на муниципальные выборы в Москве, при этом примерно две трети - в порядке самовыдвижения. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Московской городской избирательной комиссии.

"Всего на настоящий момент выдвинулось 778 кандидатов, в порядке самовыдвижения - 540, от политических партий - 238", - говорится в сообщении.

В единый день голосования 10 сентября в Москве будут выбирать депутатов советов 125 муниципалитетов.

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