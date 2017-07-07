Карасин: агрессивная риторика Грузии в адрес РФ усилилась на фоне сближения с НАТО

ПРАГА, 7 июля. /ТАСС/. Российская сторона отмечает активизацию агрессивной риторики из Тбилиси в адрес РФ на фоне сближения Грузии с НАТО.

Об этом заявил в пятницу ТАСС статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

"Есть довольно тревожные симптомы, которые показывают, что грузинские официальные представители по-прежнему в публичной сфере выступают с агрессивными эскападами в адрес России, заметно активизировались представители Грузии с нападками на нашу страну на международных площадках, - подчеркнул Карасин. - Все это проходит на фоне активного сближения Грузии с НАТО".