Карасин: агрессивная риторика Грузии в адрес РФ усилилась на фоне сближения с НАТО

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ПРАГА, 7 июля. /ТАСС/. Российская сторона отмечает активизацию агрессивной риторики из Тбилиси в адрес РФ на фоне сближения Грузии с НАТО.
Об этом заявил в пятницу ТАСС статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.
"Есть довольно тревожные симптомы, которые показывают, что грузинские официальные представители по-прежнему в публичной сфере выступают с агрессивными эскападами в адрес России, заметно активизировались представители Грузии с нападками на нашу страну на международных площадках, - подчеркнул Карасин. - Все это проходит на фоне активного сближения Грузии с НАТО".