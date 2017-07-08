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Путин надеется на развитие отношений России с Еврокомиссией

Политика
8 июля, 13:21 UTC+3 ГАМБУРГ ГАМБУРГ 8, июля. /ТАСС

Президент заявил Жан-Клоду Юнкеру, что Россия и ЕК находится "в контакте, несмотря на все проблемы, которые имеются"

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ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на развитие отношений России с Еврокомиссией, несмотря на существующие проблемы. "Мы надеемся на продолжение и на развитие контактов с Еврокомиссией", сказал Путин на встрече с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером на полях саммита "двадцатки" в Гамбурге.

"Мы находимся в контакте, несмотря на все проблемы, которые имеются", - подчеркнул глава российского государства. Он напомнил, что в свое время провел с Жан-Клодом Юнкером "полезные переговоры" на Питерском экономическом форуме в 2016 году, а "в апреле в Москве побывала госпожа Могерини, ее очередная встреча с нашим министром иностранных дел намечена на 11 июля в Брюсселе".

В свою очередь Юнкер также заявил о стремлении Еврокомиссии к диалогу с Россией. "Мы прекрасно знаем, к чему мы стремимся. Те проблемы, которые существуют между РФ и ЕС, известны - Крым, восток Украины. Но со стороны Европейской комиссии мы хотим продолжать работу, чтобы искать возможности для сотрудничества, точки пересечения интересов", - сказал Юнкер. По его словам, такие возможности были намечены как раз в ходе переговоров, прошедших в Санкт-Петербурге в июне прошлого года.

"Мне кажется, что нам нужно продолжать и дальше", - заявил он.

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