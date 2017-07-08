Госдума намерена активнее сотрудничать с Конгрессом США

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Госдума предполагает активизировать сотрудничество с представителями Конгресса США, в том числе на площадке Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сессия которой завершает свою работу в Минске. Об этом в субботу журналистам заявил глава комитета нижней палаты по международным делам Леонид Слуцкий.
"Предполагаем сейчас резко активизироваться в этом направлении", - подчеркнул он. "Примечательно, что после первой встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге отношение американской делегации в ПА ОБСЕ к досье, которые предлагаются российской делегацией, качественным образом изменилось", - добавил Слуцкий.
"В частности, делегация США поддержала антитеррористическую резолюцию Николая Ковалева, а кулуарное общение показывает, что американские конгрессмены, представляющие США в ПА ОБСЕ, как никогда ранее настроены на конструктивное сотрудничество", - добавил глава комитета.
"Будем работать в этом направлении. Будем также надеяться, что итоги переговоров двух президентов окажут положительно обратную связь на широкий комплекс вопросов, в том числе возобновление сотрудничества между Конгрессом США и Федеральным Собранием РФ", - заключил Слуцкий.