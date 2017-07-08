Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдума намерена активнее сотрудничать с Конгрессом США

Политика
8 июля, 13:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

Депутат Леонид Слуцкий отметил, что после встречи лидеров России и США отношение американской делегации в ПА ОБСЕ к досье, которые предлагаются российской делегацией, качественным образом изменилось

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Госдума предполагает активизировать сотрудничество с представителями Конгресса США, в том числе на площадке Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сессия которой завершает свою работу в Минске. Об этом в субботу журналистам заявил глава комитета нижней палаты по международным делам Леонид Слуцкий.

"Предполагаем сейчас резко активизироваться в этом направлении", - подчеркнул он. "Примечательно, что после первой встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге отношение американской делегации в ПА ОБСЕ к досье, которые предлагаются российской делегацией, качественным образом изменилось", - добавил Слуцкий.

"В частности, делегация США поддержала антитеррористическую резолюцию Николая Ковалева, а кулуарное общение показывает, что американские конгрессмены, представляющие США в ПА ОБСЕ, как никогда ранее настроены на конструктивное сотрудничество", - добавил глава комитета.

"Будем работать в этом направлении. Будем также надеяться, что итоги переговоров двух президентов окажут положительно обратную связь на широкий комплекс вопросов, в том числе возобновление сотрудничества между Конгрессом США и Федеральным Собранием РФ", - заключил Слуцкий.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Встреча Путина и Трампа
Персоны
Слуцкий, Леонид Эдуардович
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: рукопожатие Путина и Трампа, футбольный триумф Германии и усатые трактора в Минске
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп назвал встречу с Путиным грандиозной
2
Один ребенок погиб и двое пострадали при взрыве гранаты под Калугой
3
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
4
Песков призвал верить словам Лаврова о беседе Путина и Трампа
5
В делегации Путина из СМИ узнали о нападении на охрану их отеля в Гамбурге
6
Спасатели нашли тело пропавшего в Казахстане российского мальчика
7
Песков не стал комментировать маршрут полета президентского лайнера
Темы дня
Реклама