Глава делегации РФ в ПА ОБСЕ на призывы "вернуть Крым": Крым есть и будет всегда частью РФ

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МИНСК, 8 июля. /ТАСС/. Крым навсегда останется частью России, потому что так решил его народ в ходе референдума после госпереворота на Украине в 2014 году. Об этом заявил руководитель российской делегации в Парламентской ассамблее (ПА) вице-спикер Госдумы Петр Толстой, выступая в рамках общей дискуссии на пленарном заседании ежегодной летней сессии ПА ОБСЕ.
7 июля Общий комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ поддержал проект резолюции о "Восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины", против которого выступила российская делегация. В воскресенье он будет рассматриваться на пленарном заседании летней сессии ПА ОБСЕ.
"На этой ассамблее мы часто слышали призывы вернуть Крым. Их, конечно, можно продолжать еще долго, лет 20-30, пока не надоест, но Крым есть и будет всегда частью РФ. По-другому не будет, потому что так решил народ Крыма после госпереворота 2014 года на Украине и он ясно высказал свою волю", - подчеркнул Толстой.
"Нас не перестают удивлять двойные стандарты наших коллег, по мнению которых албанцы в Косово имеют право на самоопределение, а народы Крыма и Донбасса такого права лишены. С какой стати?" - задал вопрос глава российской делегации.
"Хочу напомнить нашим украинским и грузинским коллегам, которые выступили с прямыми нападками в адрес моей страны, что все проблемы с их территориальной целостностью начались с того, что именно их правительства нарушили конституцию своей страны, а после этого применили военную силу против своего народа, - обратился Толстой к оппонентам делегации РФ. - А такие вещи не забываются". "Поэтому для восстановления положения, я думаю, должна пройти не одна сотня лет в Грузии и на Украине", - добавил он.
В связи с этим политик подтвердил, что делегация РФ категорически не будет поддерживать две резолюции, которые рассматриваются на этой сессии. "Это резолюция о так называемом восстановлении суверенитета Украины и резолюция о положении в Восточной Европе", - уточнил он. "Как ни странно, эти документы связаны между собой конфронтационной риторикой и попыткой в ультимативной форме давать уроки другим странам", - обратил внимание Толстой, указав на "несоответствие такого стиля принципам ОБСЕ".