Верховный суд внесет в Госдуму предложения о декриминализации ряда статей УК

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Верховный суд России осенью внесет в Госдуму предложения о декриминализации ряда статей Уголовного кодекса.

Об этом сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на встрече с прибывшей в Москву делегацией Верховного суда Республики Кипр во главе с его председателем Мироном Николатосом.

Как сообщили в пресс-службе ВС РФ, в ходе встречи Лебедев сообщил о законопроектах, направленных на уточнение норм процессуального законодательства России, которые планируется внести на рассмотрение Госдумы в осеннюю сессию.

"Среди готовящихся законодательных инициатив - создание отдельных апелляционных и кассационных судов в системе общей юрисдикции в отдельных учрежденных для этого округах. Кроме того, продолжится работа, связанная с декриминализацией отдельных составов правонарушений в Уголовном кодексе РФ", - отметили в пресс-службе Верховного суда.