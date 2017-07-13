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РФ призвала Германию, Францию и США помочь в реализации Киевом минских соглашений

Политика
13 июля, 16:57 UTC+3 БЕРЛИН 13, июля. /ТАСС

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что разрешение внутриукраинского кризиса могло бы способствовать снижению напряженности на континенте

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БЕРЛИН, 13 июля. /ТАСС/. Москва призывает Берлин, Париж и Вашингтон оказать влияние на Киев для реализации минских договоренностей. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на площадке германского Фонда имени К. Кербера.

"Снижению напряженности на нашем общем континенте могло бы способствовать разрешение внутриукраинского кризиса посредством полного, последовательного, честного выполнения минского комплекса мер, - указал министр. - Пока способность Киева пройти свою часть пути вызывает большие сомнения".

"Надеемся, что Германия и Франция в качестве партнеров по "нормандскому формату", а также США, имеющие особое влияние на киевский истеблишмент, используют имеющиеся у них рычаги, чтобы эту ситуацию изменить", - отметил Лавров.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские договоренности, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности. Не проведена конституционная реформа, не введен в действие закон об особом статусе региона, не принят закон о выборах в Донбассе. Вместо этого украинская сторона настаивает на передаче ей участка границы с РФ, хотя это должно произойти, согласно минским договоренностям, только после выборов.

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