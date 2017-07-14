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Володин: ужесточение дисциплины в Госдуме позволило сэкономить почти 30 млн рублей

Политика
14 июля, 10:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Спикер нижней палаты парламента напомнил, что эти средства зачисляются в бюджет страны

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Госдума сэкономила почти 30 млн рублей после введения в регламент палаты нормы о возможности отсутствовать на заседании без сохранения содержания. Об этом сообщил на заседании в пятницу спикер Вячеслав Володин.

"Для сведения, уважаемые коллеги, у нас с момента принятия решения, когда мы определились с регламентной нормой, что можно писать заявление [об отсутствии на заседании] за свой счет, экономия по фонду оплаты труда составила 28 млн 437 тыс. рублей 91 копейку", - сказал глава нижней палаты парламента, напомнив, что эти средства зачисляются в бюджет РФ.

Со своей стороны, первый замруководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев предложил направить эти средства в фонд оплаты труда помощников депутатов, работающих в Госдуме. "Их зарплаты значительно ниже, чем у депутатов", - напомнил он. В ответ Володин назвал эту идею заслуживающей внимания и предложил ее обсудить с участием думских фракций.

В начале пятничной пленарки председатель комитета Госдумы Ольга Савастьянова обратила внимание, что, по данным сегодняшней регистрации, палата "все приближается к реальным цифрам". "У нас на сегодняшний день в соответствии с документами, которые подтверждают уважительный характер отсутствия на заседании Госдумы, должно отсутствовать 40 человек. Регистрация показала 405, то есть пять человек - это те, в отношении которых нам нужно разбираться", - пояснила она.

"По фактам: три человека сложили депутатские полномочия, 10 временно нетрудоспособны, один в отпуске, 15 - без сохранения денежного содержания, девять человек в командировках, один человек - [отсутствует в связи с] исполнением полномочий члена Совета Госдумы", - привела статистику Савастьянова.

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