МИД РФ рассчитывает на интенсификацию сотрудничества Молдавии и Приднестровья

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Россия рассчитывает на повышение интенсивности сотрудничества представителей Молдавии и Приднестровья в совместных рабочих группах, отметила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

"Рассчитываем, что и отраслевые рабочие группы представителей Кишинева и Тирасполя интенсифицируют работу по поиску решений вопросов, которые были согласованы в ходе встреч лидеров Молдавии и Приднестровья, которые, как нам кажется, не получают должного развития и реализации ", - отметила дипломат.