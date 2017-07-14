МИД РФ рассчитывает на интенсификацию сотрудничества Молдавии и Приднестровья

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Россия рассчитывает на повышение интенсивности сотрудничества представителей Молдавии и Приднестровья в совместных рабочих группах, отметила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
"Рассчитываем, что и отраслевые рабочие группы представителей Кишинева и Тирасполя интенсифицируют работу по поиску решений вопросов, которые были согласованы в ходе встреч лидеров Молдавии и Приднестровья, которые, как нам кажется, не получают должного развития и реализации ", - отметила дипломат.