Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 60.18
€ 68.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД РФ рассчитывает на интенсификацию сотрудничества Молдавии и Приднестровья

Политика
14 июля, 11:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Москва ждет, что Кишинев и Тирасполь "интенсифицируют работу по поиску решений вопросов, которые были согласованы в ходе встреч лидеров Молдавии и Приднестровья", заявила Мария Захарова

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Россия рассчитывает на повышение интенсивности сотрудничества представителей Молдавии и Приднестровья в совместных рабочих группах, отметила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

"Рассчитываем, что и отраслевые рабочие группы представителей Кишинева и Тирасполя интенсифицируют работу по поиску решений вопросов, которые были согласованы в ходе встреч лидеров Молдавии и Приднестровья, которые, как нам кажется, не получают должного развития и реализации ", - отметила дипломат.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Страны
Россия Молдавия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Иваново
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Фото
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белый дом: США могут вернуть дипсобственность РФ, если увидят "честные намерения" по Сирии
2
Предполагаемого убийцу 10-летнего мальчика в Челябинской области нашли мертвым в СИЗО
3
Задержан второй подозреваемый в убийстве 15-летней девочки на Кубани
4
СМИ: Siemens может выйти из СП с "Силовыми машинами" после истории с турбинами
5
Кадыров считает странным приговор по делу об убийстве Немцова
6
Во Франции арестовали имущество экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова
7
Самолеты ВКС РФ за неделю шесть раз поднимались на перехват иностранных воздушных судов
Темы дня
Реклама