Документы для участия в выборах губернатора Севастополя подали семь человек

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 июля. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Севастопольская городская избирательная комиссия завершила в воскресенье прием документов для регистрации в качестве кандидатов на пост губернатора Севастополя на предстоящих в этом году выборах главы города. Как сообщили ТАСС в избиркоме, документы на регистрацию подали семь человек.

"Сегодня завершен прием документов на регистрацию, семь человек подали документы, из них зарегистрирован пока один человек - Роман Кияшко от КПРФ. Также документы представили врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников от партии "Единая Россия", Илья Журавлев от ЛДПР, Виктор Резанов от партии "Народ против коррупции", Иван Ермаков от партии "Патриоты России", Вадим Колесниченко от партии "Великое Отечество" и Николай Кряжев от Коммунистической партии социальной справедливости", - сказали в избиркоме.

Представленные документы, среди которых листы поддержки кандидата на должность губернатора Севастополя с подписями депутатов внутригородских муниципальных образований, будут проверены избиркомом до 25 июля, после чего будет принято решение о регистрации или об отказе в ней.

Ранее сообщалось, что о своем намерении участвовать в выборах губернатора Севастополя заявили 10 человек, которых выдвинули региональные отделения политических партий. Однако, как сообщили в избиркоме, Никита Штыков от партии "Зеленые", Денис Меркулов от "Интернациональной партии России" и Сергей Бабурин от "Российского общенародного союза" документы на регистрацию в установленный срок не подали.

Первые в истории Севастополя прямые выборы губернатора назначены на 10 сентября этого года. До этого глава города избирался Заксобранием из числа кандидатур, предложенных президентом РФ. В то же время вопрос о прямом порядке избрания градоначальника стоял в повестке дня Севастополя с момента воссоединения с Россией в 2014 году, но из-за переходного периода, связанного с вхождением города в правовое поле РФ, его решение было отложено. Севастопольский парламент 24 ноября прошлого года принял изменения в устав города, согласно которым в Севастополе вводятся прямые выборы губернатора.