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МИД РФ надеется на урегулирование с Болгарией вопроса о лицензии на производство оружия

Политика
17 июля, 13:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июля. /ТАСС

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, данная проблема "бросает тень на весьма плодотворное двустороннее сотрудничество на большинстве других направлений"

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. МИД РФ рассчитывает на урегулирование соглашения с Болгарией по контролю за экспортом оружия, произведенного по просроченным советским лицензиям, в третьи страны. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

"Вопрос о регулировании лицензионных отношений с Болгарией, что включает в себя контроль за экспортом соответствующей продукции, занимает важное место в двустороннем диалоге. Рассчитываем, что болгарские власти проявят политическую волю в урегулировании данной проблемы, которая, честно говоря, бросает тень на весьма плодотворное двустороннее сотрудничество на большинстве других направлений", - сказала она.

Ранее Захарова отмечала, что болгарское оружие производится по просроченным советским лицензиям, которые в свое время были переданы Болгарии. Москва с конца 1990-х годов ведет с Софией переговоры по заключению двустороннего межправительственного соглашения в лицензионной сфере. Предполагается, что соглашение будет регламентировать экспорт военной продукции в третьи страны.

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В 2016 году болгарская газета "Труд" сообщила, что террористы в Сирии используют болгарское оружие. Журналисты издания обнаружили на складах террористов в Алеппо более 2 млн патронов для крупнокалиберных пулеметов и 4 тыс. ракет для системы залпового огня ГРАД, произведенных в Болгарии. Выяснилось, что поставщиком боеприпасов является частная болгарская оружейная компания "Аркус" из города Лясковец, а производителем - военный завод "ВМЗ-Сопот".

По итогам проведенного расследования исполняющий тогда обязанности министра иностранных дел балканской страны Даниел Митов заявил, что Болгария "полностью соблюдает стандарты по продаже вооружения" не экспортирует с 2011 года оружие в Сирию. А исполнительный директор компании "Аркус", являющейся официальным продавцом болгарского оружия, Банко Банков заверил, что компания "торговых отношений с Сирией не имеет".

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Темы
Кризис в Сирии
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