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В Мордовии считают преждевременным разговор о выдвижении Кисляка в сенаторы

Политика
18 июля, 16:13 UTC+3 18 июля. 18, июля. /ТАСС

22 июля Центральная избирательная комиссия республики вручит пяти кандидатам, подавшим документы на регистрацию в выборах главы Мордовии, удостоверения зарегистрированных кандидатов

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Посол РФ в США Сергей Кисляк

Посол РФ в США Сергей Кисляк

© AP Photo/Carolyn Kaster

18 июля. /ТАСС/. Разговоры о выдвижении посла РФ в США Сергея Кисляка в сенаторы от главы Республики Мордовия преждевременны, сообщил корреспонденту ТАСС источник в правительстве региона.

"До 22 июля вести какие-то разговоры о выдвижении или о кандидатах в Совет Федерации от главы Республики Мордовия не имеет смысла. Именно в этот день, 22 июля, Центральная избирательная комиссия республики вручит пяти кандидатам, подавшим документы на регистрацию в выборах главы Республики Мордовия, удостоверения зарегистрированных кандидатов. Уже тогда можно будет спрашивать их о командах и программах, с которыми они идут на выборы", - сказал собеседник агентства.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источник в Совете Федерации сообщил о намерениях врио главы региона Владимира Волкова выдвинуть посла РФ в США Сергея Кисляка в Совет Федерации от главы Республики Мордовия.

В настоящее время в регионе идет избирательная кампания по выборам главы республики. В ней участвуют пять кандидатов, выдвинутых партиями.

Волков выдвинут партией "Единая Россия". Выборы пройдут в единый день голосования 10 сентября 2017 года.

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Персоны
Кисляк, Сергей Иванович
Страны
Россия
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