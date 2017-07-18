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Ройзман утверждает, что "муниципальный фильтр" на выборах глав регионов непроходим

Политика
18 июля, 16:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июля. /ТАСС

Мэр Екатеринбурга признал, что не смог собрать нужного количества подписей муниципальных депутатов для регистрации в качестве кандидата в губернаторы Свердловской области

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Евгений Ройзман

Евгений Ройзман

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, выдвинутый партией "Яблоко" кандидатом на выборы губернатора Свердловской области, раскритиковал так называемый муниципальный фильтр - сбор определенного числа подписей муниципальных депутатов для регистрации в качестве кандидата.

"Муниципальный фильтр" непроходим. Я столкнулся с этим сам", - заявил Ройзман во вторник на пресс-конференции, признав, что не смог собрать нужного количества подписей. По его утверждению, якобы "за счет давления администрации губернатора представители местного "Яблока" затянули [его] выдвижение". "Одновременно с этим для действующего губернатора и всех спойлеров подписи были собраны 13, 14, 15 июня с выездом нотариусов; главы городов и руководители округов приглашали всех депутатов, ну и депутаты отдавали все подписи", - изложил Ройзман свое видение ситуации.

"На тот момент, когда я вышел на сбор подписей, их уже не оставалось математического числа для нужного", - констатировал политик. Он добавил, что, в частности, к тому моменту уже не было необходимых для регистрации 18 подписей сельских депутатов.

Ройзман был выдвинут бюро партии "Яблоко" кандидатом в губернаторы Свердловской области 21 июня после того, как полномочия регионального отделения были приостановлены. 12 июля председатель партии Эмилия Слабунова сообщила ТАСС, что Ройзман не проходит "муниципальный фильтр", поскольку необходимого числа подписей местных депутатов набрать не может, они отданы другим кандидатам.

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Ройзман, Евгений Вадимович
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