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Рябков: Россия не приемлет никаких условий в вопросе возвращения дипсобственности в США

Политика
18 июля, 23:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июля. /ТАСС

Замглавы МИД в том числе отверг информацию о том, что Россия могла бы выделить участок под строительство нового генерального консульства США в Санкт-Петербурге

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. США должны вернуть российскую дипсобственность без каких-либо условий, никакие увязки с другими вопросами недопустимы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью газете "Коммерсантъ".

"Речь идет о нашей собственности, и они должны нам вернуть ее безусловно, безоговорочно и без каких-то дополнительных требований", - указал он.

Рябков в том числе отверг появившиеся ранее в СМИ предположения, что в ответ на возвращение дипсобсвенности Россия могла бы выделить участок под строительство нового генерального консульства США в Санкт-Петербурге. "Здесь просто недопустимы какие бы то ни было увязки, независимо от того, идет ли речь об участке под застройку, другой собственности или о чем-то еще", - подчеркнул он.

В конце декабря 2016 года администрация США, которую тогда возглавлял Барак Обама, ввела санкции в отношении РФ, объявив персонами нон грата 35 сотрудников посольства в Вашингтоне и генерального консульства в Сан-Франциско, а также закрыв две российские дипломатические дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Доступ всему российскому персоналу к этим комплексам был запрещен. Ответных мер РФ до сих пор не приняла.

Вопрос о возвращении российской дипсобственности стал центральным на прошедших в понедельник в Вашингтоне консультациях между Рябковым и заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Томасом Шэнноном.

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Темы
Ситуация с российской дипсобственностью в США
Персоны
Рябков, Сергей Алексеевич
Страны
Россия
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