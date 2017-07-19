Совфед ратифицировал соглашение об объединенной группировке войск с Арменией

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании ратифицировал соглашение между РФ и Республикой Армения об объединенной группировке войск (сил).

Документом, подписанным в Москве 30 ноября 2016 года, определяются предназначение, порядок формирования, развертывания и применения объединенной группировки.

Как сообщил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Таймураз Мамсуров, "объединенная группировка предназначена для обеспечения военной безопасности в Кавказском регионе коллективной безопасности". В группировку входят органы управления и войска (силы) вооруженных сил обеих сторон, а также другие войска и воинские формирования, "развернутые в регионе в период непосредственной угрозы агрессии или в военное время для отражения возможной агрессии и спланированные к применению под единым командованием, по единому замыслу и плану".

Уполномоченными органами по реализации соглашения являются Министерство обороны РФ и Министерство обороны Армении. Они же определяют состав объединенной группировки. В мирное время командование группировкой осуществляется ВС Армении по согласованию с Россией.

Согласно документу, "к основным задачам Объединенной группировки относятся: своевременное вскрытие непосредственной подготовки вооруженного нападения (агрессии) против РФ и Республики Армения в границах региона и его отражение; прикрытие сухопутной части государственной границы РФ и Республики Армения в установленных границах ответственности; участие в защите государственной границы РФ и Республики Армения в воздушно-космическом пространстве, а также участие в противовоздушной обороне войск и критически важных объектов РФ и Республики Армения, расположенных в регионе".

Для управления объединенной группировкой создается объединенное командование. Соглашением определяются порядок назначения командующего, его полномочия и подчиненность в мирное и военное время, а также вопросы формирования объединенного командования в период непосредственной угрозы агрессии или в военное время и вопросы создания объединенной системы управления группировкой. Решение о развертывании и применении объединенной группировки принимается совместно верховными главнокомандующими ВС РФ и Армении.