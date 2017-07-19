Совфед ратифицировал конвенцию Совета Европы о борьбе с финансированием терроризма

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании ратифицировал конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма.

Документ был подписан от имени РФ 26 января 2009 года. "Ратификация конвенции российской стороной позволит повысить эффективность взаимодействия России с зарубежными странами в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, создать дополнительные возможности для развития международного сотрудничества компетентных органов в части выявления, изъятия и конфискации доходов от преступной деятельности, усилить правовые гарантии взаимодействия и сотрудничества", - говорится в сопроводительных материалах.

Для реализации конвенции "определяются центральные органы, ответственные в РФ за направление запросов и ответов на них в соответствии с положениями конвенции, за исполнение таких запросов или их передачу органам, обладающим необходимой компетенцией для их исполнения, определяется подразделение, соответствующее значению подразделения финансовой разведки в конвенции". Это Министерство юстиции, Генпрокуратура и Росфинмониторинг.

Как отметил первый зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров, "присоединяясь к данной конвенции, мы еще раз подтверждаем принципиальную линию РФ на сохранение взаимодействия с Советом Европы в полном объеме, так как это отвечает нашим национальным интересам".