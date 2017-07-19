Совфед ратифицировал конвенцию Совета Европы о борьбе с финансированием терроризма

Госдума приняла закон о курортном сбореЭкономика и бизнес 19 июля, 11:38
Группа НМТП в I полугодии сократила грузооборот на 0,4% - до 74 млн тоннТранспорт 19 июля, 11:31
Первые природные пожары возникли на Ямале в 2017 году из-за жаркой погодыНовости Урала 19 июля, 11:30
Совфед ратифицировал конвенцию СЕ по безопасности на футбольных матчахСпорт 19 июля, 11:23
Болельщики смогут бронировать бесплатные билеты на поезда ЧМ-2018 с декабряСпорт 19 июля, 11:22
Рост контейнерооборота через порт Антверпен замедляетсяТранспорт 19 июля, 11:22
Более 5 млн человек воспользовались перелетами между городами Кубка конфедерацийСпорт 19 июля, 11:17
Дума приняла закон о присяге при приеме в гражданство РФ и его отзыве у террористовПолитика 19 июля, 11:06
Журналисты смогут бесплатно перемещаться на поездах между городами во время ЧМ-2018Спорт 19 июля, 11:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании ратифицировал конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма.
Документ был подписан от имени РФ 26 января 2009 года. "Ратификация конвенции российской стороной позволит повысить эффективность взаимодействия России с зарубежными странами в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, создать дополнительные возможности для развития международного сотрудничества компетентных органов в части выявления, изъятия и конфискации доходов от преступной деятельности, усилить правовые гарантии взаимодействия и сотрудничества", - говорится в сопроводительных материалах.
Для реализации конвенции "определяются центральные органы, ответственные в РФ за направление запросов и ответов на них в соответствии с положениями конвенции, за исполнение таких запросов или их передачу органам, обладающим необходимой компетенцией для их исполнения, определяется подразделение, соответствующее значению подразделения финансовой разведки в конвенции". Это Министерство юстиции, Генпрокуратура и Росфинмониторинг.
Как отметил первый зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров, "присоединяясь к данной конвенции, мы еще раз подтверждаем принципиальную линию РФ на сохранение взаимодействия с Советом Европы в полном объеме, так как это отвечает нашим национальным интересам".