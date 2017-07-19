Россия поднимет тему "лесных братьев" в ОБСЕ

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Российская сторона выдвинет на обсуждение в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) тему о "лесных братьях", борцах с советской властью в Прибалтике.
Об этом в среду заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Завтра на последнем заседании Представительного совета ОБСЕ мы выносим тему "лесных братьев", - сказал он. - На фактах покажем то, как Североатлантический альянс после долгих лет поднимает эту тему в весьма странном контексте". "Этот контекст абсолютно не соответствует мандату самого альянса, и непонятна цель, для чего раскручивается эта тема", - добавил он.
Постпред не уверен, что будет получена внятная реакция как от западных стран, так и от стран Прибалтики. "Тем не менее эта проблема занесена в реестр Постоянного совета, и мы будем на регулярной основе поднимать эти острые темы, которые волнуют и наших соотечественников, и людей за рубежом", - заключил он.
12 июля НАТО разместила ролик о так называемых лесных братьях, боровшихся с советской властью в Прибалтике в 1940-50-х годах, назвав их борцами с "советскими оккупантами". В видео рассказывается история приблизительно 50 тыс. жителей прибалтийских республик, которые вели вооруженную борьбу с советской властью после окончания Второй мировой войны.