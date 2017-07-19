Матвиенко призвала судить нового посла США в РФ по поступкам

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала судить нового посла США в РФ по его делам.
"Вешать ярлыки преждевременно, нужно судить по делам", - сказала она журналистам, комментируя возможное назначение Джона Хантсмана послом в Россию.
Спикер добавила, что Хантсман является опытным дипломатом. "У него большой опыт дипломатической службы, это уже хорошо", - подчеркнула сенатор. Она также добавила, что главная задача любого посла - выстраивать взаимодействие между странами, налаживать двусторонние отношения.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп назначит экс-губернатора американского штата Юта Джона Хантсмана послом в России. 57-летний Хантсман владеет китайским языком, воспитывает семерых детей, в 2016 году журнал Forbes оценил его состояние в $1 млрд. В 1992 году, в возрасте 32 лет, Хантсман возглавил дипломатическую миссию США в Сингапуре, став самым молодым американским послом за последние 100 лет. Консервативный штат Юта на западе США политик возглавлял с 2005 по 2009 год; во время его губернаторского срока Юта вошла в тройку лучших по условиям ведения бизнеса, бюджет штата вырос с $16,7 млн до $22,8 млн.
В 2009 году президент Барак Обама назначил Хантсмана на пост посла США в Китае. Эту должность он занимал до 2011 года.