Белый дом: Трамп назначит экс-губернатора Юты Джона Хантсмана послом в РФ

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ТАСС, 19 июля. Президент США Дональд Трамп назначит экс-губернатора штата Юта Джона Хантсмана послом в России. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.
В конце мая нынешний посол США в РФ Джон Теффт, чей срок полномочий истекает этой осенью, сообщил, что его может сменить Хантсман.
57-летний Хантсман владеет китайским языком, воспитывает семерых детей, в 2016 году журнал Forbes оценил его состояние в $1 млрд. В 1992 году, в возрасте 32 лет, Хантсман возглавил дипломатическую миссию США в Сингапуре, став самым молодым американским послом за последние 100 лет. Консервативный штат Юта на западе США политик возглавлял с 2005 по 2009 год. Во время его губернаторского срока Юта вошла в тройку лучших по условиям ведения бизнеса, бюджет штата вырос с $16,7 млн до $22,8 млн.
В 2009 году президент Барак Обама назначил Хантсмана на пост посла США в Китае. Эту должность он занимал до 2011 года.