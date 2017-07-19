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Лавров считает абсурдным увязывание нормализации диалога РФ и ЕС с выполнением "Минска"

Политика
19 июля, 16:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июля. /ТАСС

Глава МИД РФ на встрече с главами дипмиссий стран-членов Евросоюза также обсудил ситуацию в Ливии и Афганистане

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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главами дипломатических миссий стран-членов Евросоюза и руководителем представительства ЕС в РФ в среду заявил об абсурдности увязывания ЕС нормализации отношений с РФ с полным выполнением "Минска". Об этом сообщили в российском дипведомстве по итогам встречи.

"Обозначив сохраняющийся у России настрой на восстановление сотрудничества с ЕС, Лавров подчеркнул абсурдность увязывания Евросоюзом нормализации отношений с Россией с полной имплементацией минских договоренностей", - указали в министерстве.

Кроме того, на встрече были затронуты такие темы, как ситуация в Ливии, Афганистане, а также некоторые другие актуальные международные проблемы.

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Ливия Россия Афганистан
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
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