Лавров считает абсурдным увязывание нормализации диалога РФ и ЕС с выполнением "Минска"

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главами дипломатических миссий стран-членов Евросоюза и руководителем представительства ЕС в РФ в среду заявил об абсурдности увязывания ЕС нормализации отношений с РФ с полным выполнением "Минска". Об этом сообщили в российском дипведомстве по итогам встречи.
"Обозначив сохраняющийся у России настрой на восстановление сотрудничества с ЕС, Лавров подчеркнул абсурдность увязывания Евросоюзом нормализации отношений с Россией с полной имплементацией минских договоренностей", - указали в министерстве.
Кроме того, на встрече были затронуты такие темы, как ситуация в Ливии, Афганистане, а также некоторые другие актуальные международные проблемы.