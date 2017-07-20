Илья Яшин зарегистрирован кандидатом на муниципальных выборах в Москве

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Председатель политкомитета оппозиционного движения "Солидарность" Илья Яшин сообщил ТАСС, что зарегистрирован кандидатом на муниципальных выборах в Красносельском районе Москвы. По его словам, вместе с ним в выборах в этом районе примут участие еще девять активистов "Солидарности".

"Избирком зарегистрировал меня и остальных членов "Солидарности" в качестве кандидатов на выборах в Красносельском районе Москвы", - утверждает он.

Оппозиция намерена принять активное участие в муниципальных выборах в столице. Ранее партия "Яблоко" объявила о выдвижении более 1000 кандидатов на муниципальных выборах, а партия "Парнас" - 200 кандидатов.

Муниципальные выборы в столице состоятся в 125 районах в единый день голосования 10 сентября.