Илья Яшин зарегистрирован кандидатом на муниципальных выборах в Москве

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Председатель политкомитета оппозиционного движения "Солидарность" Илья Яшин сообщил ТАСС, что зарегистрирован кандидатом на муниципальных выборах в Красносельском районе Москвы. По его словам, вместе с ним в выборах в этом районе примут участие еще девять активистов "Солидарности".
"Избирком зарегистрировал меня и остальных членов "Солидарности" в качестве кандидатов на выборах в Красносельском районе Москвы", - утверждает он.
Оппозиция намерена принять активное участие в муниципальных выборах в столице. Ранее партия "Яблоко" объявила о выдвижении более 1000 кандидатов на муниципальных выборах, а партия "Парнас" - 200 кандидатов.
Муниципальные выборы в столице состоятся в 125 районах в единый день голосования 10 сентября.