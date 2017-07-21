Адвокат Бута опроверг публикации о дисциплинарном наказании россиянина в тюрьме США

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Сведений о том, что срок заключения Виктора Бута в США увеличен в наказание за нарушение тюремного режима во время разговора по телефону с журналистом российского телеканала RT, нет. Дисциплинарное разбирательство на этот счет не завершено. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил во вторник адвокат россиянина Алексей Тарасов.

Разбирательство не завершено

Тарасов заявил, что какого-либо развития в дисциплинарном разбирательстве, начатом в отношении россиянина, "на данный момент нет".

Адвокат подтвердил, что это дело находится пока на этапе рассмотрения. "Так оно и есть. Да", - сказал Тарасов, добавив, что соответственно решения о наказании или ненаказании Виктора Бута не принималось. "Пока оно [решение] не принято", - заверил он.

Упомянутый разговор по телефону с целью взять интервью был одобрен администрацией тюрьмы Мэрион (штат Иллинойс) и состоялся 5 мая. Как пояснял адвокат, сотрудница RT, связывавшаяся по телефону с Бутом, в ходе беседы передала трубку своему коллеге, не внесенному в список лиц, которым американские власти разрешили контактировать с заключенным россиянином. В Мэрион это приравнивается к дисциплинарному нарушению, за которое Бута могут наказать увеличением срока заключения или переводом на режим содержания в изоляторе.

Чайный гриб ни при чем

Адвокат россиянина не подтвердил публикации ряда российских СМИ о недавнем увеличении срока заключения Бута в США за другое нарушение режима лишения свободы - изготовление спиртного напитка (чайного гриба). В беседе с ТАСС ранее Тарасов напоминал об этой истории, которая произошла не сейчас, а осенью 2015 года.

В октябре 2015 года Бута поместили в полную изоляцию на 90 дней и добавили 40 дней к общему сроку лишения свободы якобы за изготовление алкогольных напитков в тюрьме города Мэрион. Россиянин вырастил у себя в одиночной камере чайный гриб. Этот симбиоз дрожжей и уксуснокислых бактерий превращается в кисло-сладкий, слегка газированный напиток, который называют "чайный квас" в РФ, "комбутя" в Японии или "комбуча" в США.

Со слов Бута, в течение месяцев этот напиток пробовали и нахваливали не только другие заключенные спецблока, но и надзиратели. Однажды пришел дисциплинарный офицер, принес какой-то прибор, направил его на "комбуча" и заявил, что в чайном грибе содержится определенная доля алкоголя. Было инициировано дисциплинарное разбирательство, в ходе которого Бут был признан виновным в изготовлении спиртных напитков на территории тюрьмы. Он был лишен права общения с внешним миром на 90 дней, а также ему добавили 40 дней лишения свободы к тюремному сроку.

Не систематический нарушитель

Тарасов выразил недоумение затягиванием дисциплинарного разбирательства за разговор по телефону с журналистом RT. "Да, вы знаете, самое удивительное состоит в том, что пока еще ничего не известно. Время же идет", - заметил адвокат. Он подтвердил, что тюремное начальство не ограничено по закону в сроках рассмотрения дела о нарушении режима и вынесения конкретного решения.

"По закону нет, ограничений нет. Ну, как правило, значительно меньше, чем полгода. Месяц - два, может быть", - уточнил он.

Адвокат допустил, что тюремные власти США могут более строго наказать заключенного за повторное или систематическое нарушение режима. "Конечно, если он повторно или систематически нарушает режим, то, конечно, к нему, мягко говоря, отнесутся не очень хорошо", - признал Тарасов, говоря о прошлом и нынешнем разбирательствах в отношении Бута.

"Мы считаем, что эти два случая никак не связаны между собой, поэтому мы, конечно, не придерживаемся точки зрения о том, что Виктор Бут систематически нарушает тюремную дисциплину. Тюремное начальство учитывает, сколько раз до этого заключенный привлекался. В объективных цифрах. Может быть, даже неважно, как давно это было", - резюмировал адвокат.

Бут был задержан в 2008 году в столице Таиланда на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Против него выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которая считается в США террористической организацией. В 2010 году Бута экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюрьмы и денежному штрафу в размере 15 млн долларов.