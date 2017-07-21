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Сергей Кисляк может быть назначен сенатором от Мордовии

Политика
21 июля, 12:13 UTC+3 21 июля. 21, июля. /ТАСС

Посол РФ в США станет членом Совфеда от республики в случае избрания губернатором врио главы Мордовии Владимира Волкова

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21 июля. /ТАСС/. Посол России в США Сергей Кисляк может быть назначен членом Совета Федерации от Республики Мордовия в случае избрания губернатором врио главы республики Владимира Волкова. Об этом сообщил Волков журналистам в пятницу после регистрации кандидатом на пост главы Мордовии в ЦИК республики.

"Три кандидатуры: Сергей Кисляк - чрезвычайный и полномочный посол России в США, Владимир Сезганов - главный федеральный инспектор по Республике Мордовия и Петр Тултаев - глава городского округа Саранск", - назвал журналистам Волков кандидатов в Совет Федерации.

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"Принято решение о регистрации врио главы Республики Мордовии Владимира Волкова кандидатом на пост главы республики", - подтвердили ТАСС в ЦИК Мордовии.

Волков добавил, комментируя выбор претендентов на пост сенатора от республики, что этому предшествовал ряд консультаций.

"Я советовался с людьми, чье мнение весомо и значимо для меня и для жителей республики. Сергей Кисляк - настоящий патриот Родины, всю свою жизнь он посвятил защите интересов государства и народа России. Он имеет огромный дипломатический и жизненный опыт, который, уверен, послужит на благо Мордовии", - сказал оно.

Выборы главы Мордовия пройдут в единый день голосования 10 сентября 2017 года. Документы на участие в выборах подали пять кандидатов от региональных отделений партий.

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Персоны
Кисляк, Сергей Иванович Волков, Владимир Дмитриевич
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Россия
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