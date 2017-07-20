В Совфеде считают, что СМИ поторопились с назначением Кисляка

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МОСКВА, 20 июля./ТАСС/. СМИ поторопились с назначением посла РФ в США Сергея Кисляка на должность заместителя председателя комитета Совфеда по международным делам, Кисляк пока даже не стал сенатором.
Такое мнение высказал ТАСС высокопоставленный источник в верхней палате парламента.
"Он еще не стал сенатором. Кисляк - уважаемый дипломат, уважаемый посол, достойный человек. Будем рады его приветствовать в Совфеде. СМИ несерьезно к этому [назначению зампредом комитета] подходят",- сказал собеседник агентства.
"Это их домыслы, мы еще даже не знаем, в какой комитет он пойдет, полагаем, что в международный - это его профиль", - сказал источник.
Ранее сообщалось, что Кисляк может стать сенатором от одной из национальных республик после сентябрьских выборов.