Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.07:
$ 59.08
€ 68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Совфеде считают, что СМИ поторопились с назначением Кисляка

Политика
20 июля, 22:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 20 июля./ТАСС

Как отметил высокопоставленный источник в верхней палате парламента, Сергей Кисляк пока даже не стал сенатором

Поделиться
Материал из 1 страницы
Посол России в США Сергей Кисляк

Посол России в США Сергей Кисляк

© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 20 июля./ТАСС/. СМИ поторопились с назначением посла РФ в США Сергея Кисляка на должность заместителя председателя комитета Совфеда по международным делам, Кисляк пока даже не стал сенатором.

Интервью

Сергей Кисляк

Сергей Кисляк: думаю, история со временем опровергнет неправды

Перейти в раздел Интервью

Такое мнение высказал ТАСС высокопоставленный источник в верхней палате парламента.

"Он еще не стал сенатором. Кисляк - уважаемый дипломат, уважаемый посол, достойный человек. Будем рады его приветствовать в Совфеде. СМИ несерьезно к этому [назначению зампредом комитета] подходят",- сказал собеседник агентства.

"Это их домыслы, мы еще даже не знаем, в какой комитет он пойдет, полагаем, что в международный - это его профиль", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что Кисляк может стать сенатором от одной из национальных республик после сентябрьских выборов.

Смотрите также

Послу Кисляку не льстит, а досаждает широкая известность в Вашингтоне

Кисляк: США вряд ли откажутся от попыток влиять на политику в России

Сергей Кисляк: США вернутся к работе с Россией

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кисляк, Сергей Иванович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
TMZ: солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой
2
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе с ветром в Москве
3
Основы госполитики: сильный ВМФ позволит РФ занимать лидирующие позиции в мире
4
Мизулина повторно внесла в Госдуму законопроект о запрете беби-боксов
5
Рок-музыканты скорбят в связи с кончиной солиста Linkin Park
6
Депутат крымского парламента приговорен к 10 годам лишения свободы
7
Дело экс-сенатора Игоря Изместьева. Досье
Темы дня
Реклама