Володин считает правильным систематически проводить в Думе слушания с участием граждан

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Парламентские слушания по значимым законопроектам с участием граждан необходимо проводить на системной основе. Об этом заявил в пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая по итогам весенней сессии нижней палаты парламента.

"Было бы правильно сделать системой проведение парламентских слушаний перед вторым чтением по наиболее социально значимым инициативам, как это было при рассмотрении закона о реновации, по дольщикам", - заявил он.

Спикер считает, что по ключевым вопросам повестки Дума вышла на новый формат обсуждения. "[Это] Большие парламентские слушания с непосредственным участием самих граждан", - отметил Володин .

"Наши избиратели заинтересованы в прямом общении. Мы с вами должны быть готовы к такому диалогу", - заключил спикер.