Избирком зарегистрировал врио главы Севастополя кандидатом в губернаторы региона

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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников официально зарегистрирован кандидатом на выборы губернатора Севастополя, которые пройдут в сентябре 2017 года. Такое решение в понедельник приняла Севастопольская городская избирательная комиссия, передает корреспондент ТАСС.
"Рабочей группой рекомендовано зарегистрировать Овсянникова Дмитрия Владимировича кандидатом на выборы губернатора Севастополя и выдать удостоверение зарегистрированного кандидата в губернаторы", - огласила результаты рассмотрения регистрационных документов Овсянникова член избиркома Светлана Вечеря, после чего состоялось голосование членов избиркома, решение о регистрации Овсянникова было принято единогласно.
Ранее сообщалось, что севастопольский избирком зарегистрировал двух кандидатов на выборы губернатора Севастополя: Романа Кияшко от КПРФ и Илью Журавлева от ЛДПР. На 25 июля запланированы заседания избиркома, на которых будут приняты решения о регистрации или об отказе в ней в отношении оставшихся кандидатов: Виктора Резанова от партии "Народ против коррупции", Ивана Ермакова от партии "Патриоты России", Вадима Колесниченко от партии "Великое Отечество" и Николая Кряжева от Коммунистической партии социальной справедливости.
Первые в истории Севастополя прямые выборы губернатора назначены на 10 сентября этого года. До этого глава города избирался Заксобранием из числа кандидатур, предложенных президентом РФ. В то же время вопрос о прямом порядке избрания градоначальника стоял в повестке дня Севастополя с момента воссоединения с Россией в 2014 году, но из-за переходного периода, связанного с вхождением города в правовое поле РФ, его решение было отложено. Севастопольский парламент 24 ноября прошлого года принял изменения в устав города, согласно которым в Севастополе вводятся прямые выборы губернатора.