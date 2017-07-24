Путин проводит телефонный разговор в нормандском формате

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в настоящее время проводит телефонный разговор в нормандском формате с главами Германии, Франции и Украины. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"До сих пор, сейчас, в данный момент продолжается телефонный разговор в нормандском формате. Президент Путин общается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и президентом Украины Петром Порошенко", - сказал Песков. Он добавил, что "традиционно по результатам этого телефонного разговора предоставим информацию".
Песков уточнил, что телефонный разговор начался примерно в полдень по московскому времени. "Как правило, такие разговоры достаточно сложные в исполнении, потому что разговаривают четыре человека, идет перевод, поэтому они длятся достаточно долго", - отметил представитель Кремля.