Россия готова помочь Ираку в формировании верхней палаты парламента

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Россия заинтересована в активизации сотрудничества с Ираком в политической, экономической, гуманитарной и других сферах, а также готова оказать помощь в формировании верхней палаты парламента этой страны. Об этом сообщила в понедельник журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко по итогам встречи с вице-президентом Ирака, председателем коалиции "Государство закона" в парламенте Ирака Нури аль-Малики.
Матвиенко отметила, что Россия со своей стороны заинтересована в расширении "как политического диалога, так и сотрудничества в самых разных сферах".
"У нас состоялся содержательный разговор, мы условились на том, что мы готовы, исходя из своего опыта, оказать содействие Ираку в формировании верхней палаты парламента. Сейчас этот процесс обсуждается в Ираке. Если такое решение будет принято, мы готовы поделиться всем своим опытом и помочь на стадии формирования такой палаты в организационном, методическом плане, плане законотворческой деятельности", - сказала Матвиенко.
Она также сообщила, что в ходе встречи было высказано общее понимание по поводу активизации торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в гуманитарной, нефтегазовой сфере и в других областях. "Здесь также важна роль парламента по поддержке этих направлений сотрудничества", - заключила Матвиенко.
"Россия поддерживает борьбу иракского народа с террористами. Мы готовы поддерживать Ирак в этом, оказывать необходимое содействие. Мы и дальше готовы объединять усилия в борьбе с этим международным злом", - заключила Матвиенко.