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Патрушев пригласил представителя Китая на конференцию по безопасности в Сочи в 2018 году

Политика
27 июля, 8:17 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 27, июля. /ТАСС

Секретарь Совбеза РФ отметил, что у него с Мэн Цзяньчжу установился доверительный диалог, что позволяет сторонам откровенно делиться своими оценками ситуации

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ПЕКИН, 27 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев пригласил члена Политбюро, секретаря Политико-юридической комиссии ЦК Коммунистической партии Китая Мэн Цзяньчжу принять участие в запланированной на апрель 2018 года в Сочи Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Об этом он заявил в ходе начавшихся в четверг в Пекине российско-китайских консультаций в рамках механизма по общественной безопасности, юстиции и правопорядку.

"Пользуясь случаем, приглашаю китайскую сторону принять участие в очередной международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая пройдет в конце апреля следующего года в Сочи", - сказал Патрушев.

"Сегодня мы подробно обсудим вопросы двустороннего сотрудничества на указанных направлениях (безопасность, юстиция и правопорядок - прим. ТАСС), а также перспективы взаимодействия в области финансового мониторинга", - указал секретарь Совета безопасности РФ. Как он сказал, за годы двустороннего сотрудничества у него с Мэн Цзяньчжу установился доверительный диалог, что позволяет сторонам откровенно делиться своими оценками ситуации.

Мэн Цзяньчжу подчеркнул, что главы государств России и Китая придают большое значение взаимодействию двух стран в сфере безопасности. "Думаю, наша сегодняшняя встреча позволит расширить и углубить успех нашего двустороннего сотрудничества", - отметил он.

В ходе консультаций стороны обсудили взаимодействие в сфере борьбы с преступностью, наркотрафиком и терроризмом, а также межведомственное сотрудничество по линии МВД, ФСБ, Следственного комитета, Генеральной прокуратуры и Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев находится с визитом в Китае. Накануне он провел с членом Госсовета КНР Ян Цзечи 13-й раунд российско-китайских консультаций по стратегической стабильности. На переговорах стороны уделили особое внимание обстановке в Азиатско-Тихоокеанском регионе, развитию ситуации вокруг Корейского полуострова. Кроме того, Патрушев и Ян Цзечи обсудили перспективы военного и военно-технического сотрудничества двух стран, а также взаимодействие России и Китая на международной арене и в рамках таких организаций и форматов, как ООН, Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС.

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