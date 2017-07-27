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За полгода в России уволены почти 400 чиновников за коррупционные нарушения

Политика
27 июля, 10:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля /ТАСС

Такую статистику привел генеральный прокурор России Юрий Чайка

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Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 июля /ТАСС/. Почти 400 чиновников были уволены в России за полгода за коррупционные нарушения. Об этом сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка на расширенной коллегии Генпрокуратуры РФ по итогам работы за первое полугодие.

Он отметил, что прокуроры продолжали работу по контролю за расходами чиновников и обращению в доход государства имущества, приобретенного на незадекларированный средства.

"По требованию прокуроров за совершение коррупционных правонарушений в связи с утратой доверия уволены 377 государственных и муниципальных служащих", - сообщил Чайка.

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