Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.07:
$ 59.41
€ 69.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Посольство РФ занимается ситуацией задержанных в аэропорту Кишинева российских артистов

Политика
27 июля, 20:24 дата обновления: 27 июля, 21:54 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Валерий Демидецкий

По словам посла РФ в Молдавии Фарита Мухаметшина, данная ситуация стала неожиданностью

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИШИНЕВ, 27 июля. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Дипломатическое представительство РФ в Молдавии занимается ситуацией задержанной в международном аэропорту Кишинева группы российских артистов. Об этом сообщил в четверг ТАСС посол РФ в Молдавии Фарит Мухаметшин.

"Для нас ситуация с задержанием российских артистов стала неожиданностью. В настоящее время в аэропорту находится консул, который разбирается в этой ситуации", - сообщил Мухаметшин.

Среди задержанных - Дмитрий Дунаев, Ляйсан Мингазова, Лидия Музалева, Ирина Маслова и Герой Советского Союза Владимир Бадоевич Гасоян. По словам артистов, их группа направлялась с благотворительной миссией в непризнанное Приднестровье.

"При выходе из самолета в аэропорту Кишинева нас сразу сопроводили в отдельную машину и привезли в службу безопасности аэропорта, где на протяжении полутора часов выясняли цель нашего приезда в Молдову. И сказали, что в связи с празднованием 25-летия миротворческой миссии России на берегах Днестра мы вас депортируем обратно в Москву, и сказали, что это было распоряжение правительства Молдовы. Нас сопроводили в зал вылета без паспортов и багажа, пообещали выдать паспорта через 15 минут, но прошло больше трех часов", - рассказали россияне.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Отказ российским артистам во въезде в Молдавию
Страны
Россия Молдавия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Абхазии разбился легкомоторный самолет с тремя россиянами
2
Почему вредно пропивать курс антибиотиков до конца
3
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
4
Качиньский назвал позицию РФ по памятникам Красной армии в Польше "торжеством лицемерия"
5
СМИ: Саакашвили заявил, что в хочет в ближайшее время в корне изменить ситуацию на Украине
6
СМИ: Нетаньяху впервые заявил о готовности пойти на обмен территориями с Палестиной
7
"Зенит" обыграл израильский клуб "Бней Иегуда" в матче квалификации Лиги Европы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама