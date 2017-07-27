Посольство РФ занимается ситуацией задержанных в аэропорту Кишинева российских артистов

КИШИНЕВ, 27 июля. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Дипломатическое представительство РФ в Молдавии занимается ситуацией задержанной в международном аэропорту Кишинева группы российских артистов. Об этом сообщил в четверг ТАСС посол РФ в Молдавии Фарит Мухаметшин.

"Для нас ситуация с задержанием российских артистов стала неожиданностью. В настоящее время в аэропорту находится консул, который разбирается в этой ситуации", - сообщил Мухаметшин.

Среди задержанных - Дмитрий Дунаев, Ляйсан Мингазова, Лидия Музалева, Ирина Маслова и Герой Советского Союза Владимир Бадоевич Гасоян. По словам артистов, их группа направлялась с благотворительной миссией в непризнанное Приднестровье.

"При выходе из самолета в аэропорту Кишинева нас сразу сопроводили в отдельную машину и привезли в службу безопасности аэропорта, где на протяжении полутора часов выясняли цель нашего приезда в Молдову. И сказали, что в связи с празднованием 25-летия миротворческой миссии России на берегах Днестра мы вас депортируем обратно в Москву, и сказали, что это было распоряжение правительства Молдовы. Нас сопроводили в зал вылета без паспортов и багажа, пообещали выдать паспорта через 15 минут, но прошло больше трех часов", - рассказали россияне.