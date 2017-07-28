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Направлявшийся в Кишинев самолет с Рогозиным на борту приземлился в Минске

Политика
28 июля, 15:56 UTC+3 МИНСК 28, июля. /ТАСС

Авиалайнер не смог совершить посадку в пункте назначения в связи с закрытием воздушного пространства над территорией Румынии

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МИНСК, 28 июля. /ТАСС/. Самолет одной из российских гражданских авиакомпаний, на котором российская делегация во главе с вице-премьером, спецпредставителем президента РФ по Приднестровью, сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии Дмитрием Рогозиным направлялась в Молдавию, был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск. Согласно объявлению, сделанному капитаном воздушного судна, самолет не смог совершить посадку в пункте назначения "в связи с закрытием воздушного пространства над территорией Румынии".

Как пояснил Рогозин ТАСС, решение о полете в Молдавию регулярным рейсом было связано с инцидентом, который возникал у чартерного самолета, которым вице-премьер летел в Кишинев несколько лет назад и который власти Румынии попытались принудить к посадке. "В последующие разы мы, в принципе, благополучно пользовались услугами этой (гражданской S7, - прим. ТАСС) авиакомпании, проблем никогда не возникало, - пояснил он, добавив, что маршруты этой авиакомпании проложены в облет Украины. - Проблем с пересечением белорусского, польского, словацкого, венгерского, румынского пространства не возникало".

Рогозин рассказал, что "в этот раз диспетчеры Румынии из Бухареста связались с бортом, для того, чтобы уточнить лист пассажиров и подтвердить, что на борту находится делегация и ее руководитель". "Запретили при этом войти в воздушное пространство, - рассказал вице-премьер. - Когда пилоты связались с Будапештом и попытались договориться, поскольку топливо на борту ограничено, о транзитной посадке в аэропорту Будапешта с тем, чтобы самолет мог дальше проследовать в Кишинев через румынское пространство, а вопрос по делегации был бы решен дополнительно после консультаций с российским МИДом, Венгрия также отказала и в транзите через свое пространство, и в посадке в Будапеште".

По словам Рогозина, в связи со сложившейся ситуацией (в том числе с заканчивающимся топливом и находящимся на борту большим количеством детей и женщин), экипаж воздушного судна связался с ним. "Было принято решение идти на безопасный запасной аэродром в Минск с тем, чтобы провести необходимую дозаправку и уже с земли связаться с властями по дальнейшему перелету самолета, с тем чтобы добиться беспрепятственной доставки пассажиров данного самолета", - сообщил вице-премьер.

Глава российской делегации добавил, что с борта авиалайнера связался с российским МИД и Росавиацией, информация о произошедшем воздушном инциденте была передана. "Все выводы будут сделаны", - пообещал Рогозин.

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Отказ россиянам во въезде в Молдавию
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