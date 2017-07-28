Белавенцев планирует на День ВМФ выйти в открытое море с главами регионов СКФО

ГРОЗНЫЙ, 28 июля. /ТАСС/. Полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Олег Белавенцев планирует в 2017 году, на День военно-морского флота, выйти в открытое море из Севастополя вместе с главами субъектов СКФО. Об этом он рассказал в интервью ТАСС и порталу "Это Кавказ".

"Святой для меня праздник (День ВМФ - прим. ТАСС), такой же, как 9 мая. Всегда встречаю его в Севастополе, обязательно поднимаю над домом Андреевский флаг. В этот раз решил позвать с собой глав субъектов СКФО. Почти все с готовностью откликнулись, будем подписывать договоры о сотрудничестве с Крымом и Севастополем", - сказал Белавенцев.

По словам полпреда, с некоторыми главами регионов СКФО он уже выходил в море в ходе парусной регаты в Севастополе.

"Минувшей весной регата проводилась в третий раз, организаторы пригласили, я летал с гостями, и тогда в море вышли Юнус-Бек Евкуров, Рашид Темрезов, Юрий Коков, Вячеслав Битаров… В этот раз, надеюсь, главы (регионов) закрепят приобретенные навыки", - добавил Белавенцев.