Величие флота: зачем России грандиозный военно-морской парад

Минобороны России возрождает традицию проведения парадов в День Военно-морского флота (ВМФ). Как отмечают в ведомстве, это один из важнейших воинских ритуалов, который сам по себе является предметом гордости за свою страну, зрелищем ярким и незабываемым.

Президент РФ Владимир Путин своим указом распорядился "в ознаменование славных побед ВМФ, внесших значительный вклад в дело защиты Отечества" провести главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге. На пресс-конференции 27 июля по итогам переговоров в Финляндии Путин пригласил иностранных партнеров из стран балтийского региона принять участие в этом параде. "Уверяю вас, это не бряцание оружием. Это восстановление традиций, которым уже более 100 лет", — сказал он.

СПЕЦПРОЕКТ Боевые корабли ВМФ России ТАСС рассказывает о боевом составе Черноморского, Балтийского, Тихоокеанского и Северного флотов

Главный парад пройдет в исторической части города и на исторической базе Балтийского флота Кронштадте. В нем будут задействованы корабли, суда, подводные лодки и летательные аппараты Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

Ожидается, что по размаху это мероприятие даже превзойдет празднование 300-летия флота в 1996 году. По масштабу проведения, количеству задействованных кораблей и самолетов это событие можно сравнить с Парадом Победы 9 мая на Красной площади в Москве.

Ранее День ВМФ отмечался только в главных базах флота — Астрахани, Санкт-Петербурге, Североморске, Севастополе и Владивостоке, но в гораздо более скромных масштабах и не носил статуса общероссийского мероприятия.

Петровские традиции

Парад пройдет в акватории Невы в Санкт-Петербурге и на Кронштадтском морском рейде. Как пояснил заместитель главкома ВМФ России Александр Федотенков, проведение таких торжеств является возвращением к традициям Петра Великого, который провел смотр кораблей после решающей победы российского флота при Гангуте в 1714 году.

"Впервые за всю историю военно-морских парадов в Санкт-Петербурге в торжественных мероприятиях примут участие более пяти тысяч моряков Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии", — сказали в Минобороны. В ВМФ особо отмечают, что период подготовки парада совпал с периодом пребывания в Санкт-Петербурге мощей Николая Чудотворца, которого считают покровителем моряков.

Парад — это всегда смотр достижений отечественного оборонно-промышленного комплекса, профессионализма и мастерства военнослужащих, их выправки и молодцеватости, уровня боевой готовности и, если все это обобщить, то степени обороноспособности государства Виктор Литовкин военный обозреватель ТАСС

Эксперт напоминает, что парады есть во всех ведущих странах мира — во Франции, в США, Китае, Великобритании, даже в Польше. "Конечно, парад — это не "бряцание оружием", это демонстрация гордости и славы Отечества. А кто и как это понимает, зависит от гражданской позиции человека, его духовности", — говорит Литовкин.

Развернуть Атомный ракетный крейсер "Петр Великий" в Кронштадте © Олег Кулешов Атомный ракетный крейсер "Петр Великий" в Кронштадте © Олег Кулешов

По словам экс-замглавкома ВМФ РФ адмирала Игоря Касатонова, столь масштабные морские парады проводились лишь дважды: в 1995 году на 50-летие Великой Победы и в 1996 году на 300-летие российского флота. Нынешний парад такого уровня свидетельствует о высоком доверии флоту и тем морякам, которые в составе межвидовых группировок решали задачи в Средиземном море и на всех морских театрах действий.

Есть возможность популяризовать наш ВМФ, и это здорово, что собираются три флота в одном месте в нашей морской столице — Петербурге Игорь Касатонов советник начальника Генштаба ВС РФ, адмирал

Адмирал напоминает, что аналогичный по масштабу военно-морской парад был проведен в 1957 году, командовал которым маршал Советского Союза Георгий Жуков.

Вся набережная, сломав временные перегородки, спустилась к Неве рассматривать великого полководца, который был одет в военную форму одежды №1, был во всем белом… Это все было очень торжественно Игорь Касатонов советник начальника Генштаба ВС РФ, адмирал

Всего в главном параде образца 2017 года примут участие более 60 боевых кораблей и подводных лодок, в небе над городом пролетят более 40 самолетов и вертолетов Морской авиации.

ТАСС/Ruptly

Зрители смогут увидеть тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", самую большую в мире атомную подводную лодку "Дмитрий Донской", ряд новейших кораблей ВМФ — десантный "Иван Грен", фрегат "Адмирал Макаров", субмарины "Великий Новгород" и "Владикавказ". Кстати, впервые в истории Петербурга в дневное время будут одновременно подняты четыре моста через Неву.

Развернуть © Петр Ковалев/ТАСС © Петр Ковалев/ТАСС

В празднике будут участвовать и корабли из Китая — эсминец "Хэфэй", фрегат "Юньчэн" и судно обеспечения "Ломаху", которые участвовали на Балтике в совместных учениях "Морское взаимодействие — 2017".

Китай претендует на великую морскую державу, многое, конечно, заимствовано у нас. Но китайским товарищам можно по-хорошему позавидовать, потому что они уже построили свой авианосец, у них каждый год 26 кораблей 1-го и 2-го ранга, фрегаты замечательные… Они правильно распоряжаются этим наукоемким интеллектуальным багажом Игорь Касатонов советник начальника Генштаба ВС РФ, адмирал

Торжественное мероприятие завершится пролетом парадной группы морской авиации в количестве 46 воздушных судов над Сенатской площадью. Среди них — корабельные истребители Су-33 и МиГ-29К, бомбардировщики береговой авиации Су-24М и сменяющие их многофункциональные Су-30СМ, перехватчики МиГ-31БМ, противолодочные самолеты Ил-38 и Ту-142М и некоторые другие. Также в воздушной части парада будут представлены новейшие вертолеты Ка-52К "Катран" (палубная версия ударных "Аллигаторов") и традиционные флотские Ка-27 и Ка-29, а также транспортно-боевые Ми-8 и Ми-24ВП.

Развернуть Демонстрация дозаправки в воздухе самолетом-заправщиком Ил-78 и стратегическим ракетоносцем Ту-95МС © Александр Демьянчук/ТАСС Демонстрация дозаправки в воздухе самолетом-заправщиком Ил-78 и стратегическим ракетоносцем Ту-95МС © Александр Демьянчук/ТАСС

После парада в Петербурге состоится фестиваль военно-морских оркестров "Якорная площадь", пройдут дни открытых дверей в военно-морских музеях, библиотеках и учебных заведениях. Жители и гости города смогут посетить надводные корабли и подводные лодки.

"Акула" в Кронштадте

26 июля в Кронштадт из Баренцева моря прибыл тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской". Накануне туда же пришел атомный ракетный крейсер "Петр Великий". Этот межфлотский переход российских морских великанов не остался без внимания западных СМИ. Шведское издание Expressen приводит слова советника по вопросам безопасности Йоакима фон Брауна, который считает отправку российских кораблей "ясным сигналом".

"Русские Вооруженные силы посылают нам отчетливый сигнал: они хотят подчеркнуть, что они велики и сильны. Россия — государство, смотрящее на страны, которые считает слабыми, сверху вниз, вот почему ей так важно, чтобы мы ее замечали", — пишет газета.

Развернуть Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской" © Олег Кулешов Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской" © Олег Кулешов

Такой ажиотаж в западных СМИ по отношению к нашему параду, по мнению военного обозревателя ТАСС Виктора Литовкина, вызван русофобской позицией многих политических сил в США и Европе, "Россия потерпела поражение в Холодной войне и теперь должна быть ниже травы, тише воды".

Возрождение нашей страны как крупнейшего политического игрока на мировой арене, укрепление мощи армии, суверенная и независимая политика на международной арене… Бесконечные санкции, придирки по поводу и без. И, конечно, демонстрация нашей военно-морской мощи в центре Европы на Балтике, которую в НАТО превратили во внутреннее море, проход самых больших в мире боевых кораблей с ядерной энергетической установкой — это удар по всем мифам об "отсталой России" Виктор Литовкин военный обозреватель ТАСС

"Дмитрий Донской" является единственной из оставшихся в составе ВМФ России атомных подлодок проекта 941 (шифр "Акула", "Тайфун" по классификации НАТО — прим. ТАСС). Это крупнейшие в мире атомные субмарины. Всего в Советском Союзе их было построено шесть. Длина их — 175 м, ширина — почти 23 м, водоизмещение — до 49 тыс. т. Считается, что "Акулы" были ответом на строительство американских подводных лодок типа "Огайо". Размеры советских лодок обусловлены габаритами межконтинентальных баллистических ракет Р-39 (РСМ-52), причем каждая лодка несла по 20 таких ракет.

География парадов

Парады пройдут в городах — военно-морских базах — Североморске, Балтийске, Севастополе и Владивостоке — пунктах базирования Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов, а также Каспийской флотилии. В общей сложности будет задействовано около 200 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. Телемост свяжет все торжества в единую трансляцию.

В Севастополе, помимо парада как основного события, планируется военно-спортивный праздник, а также выставка вооружения и военной техники, экскурсии на корабли и бесплатное посещение музея флота. Завершится праздничный день гала-концертом на площади Нахимова, салютом и фейерверком. Среди участников морского парада — флагман ЧФ — ракетный крейсер "Москва", дизельная подводная лодка "Старый Оскол", новейший фрегат "Адмирал Григорович", учебный корабль Балтфлота "Перекоп" и старейшее на флоте спасательное судно "Коммуна".

Развернуть Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" в Кольском заливе © Министерство обороны РФ Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" в Кольском заливе © Министерство обороны РФ

Во Владивостоке в акватории Амурского залива задействовано около 40 кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ). Впервые участвует новейший корвет "Совершенный", на котором 20 июля был поднят Андреевский флаг, и он вошел в боевой состав флота. Также в парадном строю — флагман ТОФ — ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", эсминец "Быстрый" и подлодка "Комсомольск-на-Амуре", переданная флоту после ремонта в этом году.

СПЕЦПРОЕКТ Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" История создания и боевые возможности флагмана ВМФ России — в спецпроекте ТАСС

В Североморске в Кольском заливе в параде участвует около 30 кораблей Северного флота (СФ). Среди них — тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Верхотурье" и атомный подводный ракетный крейсер "Орел". Атомная субмарина "Обнинск" и дизель-электрическая подлодка "Калуга" продемонстрируют зрителям погружение и всплытие.

В Балтийске парадный строй возглавит эсминец "Настойчивый". В общей сложности примут участие более 30 боевых кораблей и около 1,5 тысяч военнослужащих Балтфлота. Жители и гости города смогут посетить корабли флота — малый ракетный корабль "Зыбь" и малый противолодочный корабль "Алексин".

В Астрахани жителям и гостям экипажи малого ракетного корабля "Великий Устюг" и малого артиллерийского корабля "Волгодонск" покажут боевые учения по отражению ударов воздушного противника.

Сирийский рейд

Впервые в новейшей истории России ВМФ проведет морской парад вблизи сирийских берегов. В пункте материально-технического обеспечения в Тартусе корабли флота, несущие боевую вахту в Средиземном море, пройдут в парадном кильватерном строю, как и в Санкт-Петербурге.

Пусть все видят, что представляет собой сегодня флот России и постараются понять — мы в Средиземном море теперь навсегда. Как правопреемники советской 5-й Средиземноморской эскадры (оперативное объединение кораблей, предназначавшееся для решения боевых задач в период Холодной войны — прим. ТАСС). Со всеми вытекающими отсюда последствиями для остальных игроков в Средиземноморье и на Ближнем Востоке Виктор Литовкин военный обозреватель ТАСС

Сейчас у берегов Сирии находится новый фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен", сторожевик "Пытливый", подводная лодка "Краснодар". тральщик "Валентин Пикуль", килекторное судно и противодиверсионные катера. В честь праздника над Тартусом пролетят российские самолеты с авиабазы Хмеймим.

Роман Азанов