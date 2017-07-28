Рогозин в стихах выразил отношение к запрету Молдавии на въезд российским артистам

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин, который не смог в пятницу попасть в Кишинев из-за закрытого воздушного пространства над Румынией, в стихах выразил свое отношение к запрету молдавский властей на въезд в Молдавию российским артистам. Свои стихи российский вице-премьер опубликовал на странице в Facebook.
"Подковерных отчаянных схваток герои, /Рыцари мрачные с бумажным кинжалом/, /На русских артистов набросились роем/, /Грозя оккупантам отравленным жалом. /"Виват!" отыграли труба и литавры/, /"Победу", пропели тенор и бас/. /Доволен собой примеряющий лавры/ /Главный молдавский Карабас/.
/"Пониженной социальной ответственности люди"/ - /Любители шастать без дела в Европу/ / Устроили цирк без всяких прелюдий/, /Создав проблемы себе на ..у".
Группа российских артистов, которых молдавские власти не допустили в четверг к участию в мероприятиях по случаю 25-летия с момента начала миротворческой операции в Приднестровье, была вынуждена вернуться в Москву. Представители погранслужбы Молдавии заявили журналистам, что причиной стало то, что "артисты не указали цель визита", а также "отсутствием их фамилий в списках делегации, которые были согласованы с российской стороной". Посольство РФ в Молдавии провело тщательную проверку инцидента и назвало действия властей "недружественным, провокационным жестом, направленным на подрыв наших двусторонних отношений".