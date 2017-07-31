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МИД РФ: Варшава открыто демонстрирует русофобию

Политика
31 июля, 16:14 дата обновления: 31 июля, 16:30 UTC+3

Россия считает отказ Варшавы Москве в участии в обновлении мемориала в Собиборе "аморальным с точки зрения исторической правды"

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Здание МИД РФ

Здание МИД РФ

© Геннадий Хамельянин/ТАСС

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Варшава открыто демонстрирует русофобию и стремление навязать свое видение истории. Об этом заявили в понедельник в МИД РФ в связи с решением Польши отказать России в участии в международном проекте обновления мемориального комплекса в Собиборе.

"Намерение не допустить Россию в число участников проекта является частью открыто демонстрируемой в последнее время Варшавой русофобии и стремления поляков навязать свое видение истории, принизив освободительную роль СССР и Красной Армии во Второй мировой войне", - заявили в МИД России.

"Российскую сторону пригласили подключиться к проекту обновления Музея - Места Памяти в Собиборе в 2013 году, - напомнили в министерстве. - Проект, инициаторами которого выступили Польша, Израиль, Голландия и Словакия, предполагает строительство нового мемориала, оборудование музея, создание соответствующей инфраструктуры". "Россия положительно отреагировала на данное приглашение, выразила готовность принять активное участие в увековечивании памяти узников концлагеря, в том числе участников героического восстания 1943 года, организованного советскими военнопленными под руководством красноармейца А.А.Печерского, - говорится в комментарии дипведомства. - Кроме того, Москва выразила готовность внести существенный финансовый вклад в обустройство мемориала".

Однако, отметили в Москве, дальнейшее обсуждение с польской стороной подключения России к проекту не дало никаких результатов. "Варшава под различными предлогами заматывала итоговое решение, увязывала участие России в проекте со все новыми условиями, которые так и не были сообщены российской стороне, - констатировали в МИД РФ. - В итоге в июле с.г. поступило официальное сообщение из Варшавы о том, что на состоявшемся 12-13 июня 2017 года заседании Международного управляющего комитета проекта было решено "продолжать сотрудничество в прежнем составе, существующем на протяжении нескольких лет".

"Считаем принятие такого решения аморальным с точки зрения исторической правды. Сложно отрицать, что участие России в создании обновленного Музея - Места Памяти "Собибор" абсолютно оправдано, - подчеркнули в министерстве. - Игнорирование исторических фактов не поддается рациональному объяснению и не должно пройти незамеченным для мирового сообщества".

Концлагерь Собибор действовал с мая 1942 по октябрь 1943 года. За это время в газовых камерах, замаскированных под душевые блоки, было уничтожено, по разным данным, от 150 до 250 тыс. евреев из Польши и других европейских стран. Лагерь прекратил существование после восстания узников, возглавленного советским офицером Александром Печерским. Сразу после побега узников фашисты сравняли лагерь с землей.

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