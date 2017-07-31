Кириенко считает ключевым принцип софинансирования при выдаче президентских грантов НКО

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко считает ключевым принцип софинансирования при распределении президентских грантов некоммерческим организациям (НКО).

"Требование софинансирования означает, что средства президентских грантов не могут быть единственными, которые идут на финансирование проекта", - сказал кремлевский чиновник после заседания Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов на развитие гражданского общества, на котором подводились итоги первого в 2017 году конкурса.

"Все-таки президент своим решением из президентских грантов поддерживает, софинансирует проекты НКО", - пояснил он.

"Тут такая логика, что если это социально значимые проекты, в них еще кто-то готов вложиться", - подчеркнул Кириенко.

По его словам, этот "кто-то" может быть кем угодно. "Это [могут быть] собственные средства граждан, это не обязательно денежный вклад, это может быть вклад, когда люди тратят свое время, свои силы. Это может быть местный бизнес, никаких ограничений нет", - заключил он.

С 2007 по 2016 годы конкурсы по предоставлению государственной поддержки НКО, участвующим в развитии институтов гражданского общества, организовывались несколькими операторами. В 2017 году был учрежден единый оператор - Фонд президентских грантов, который объявил о проведении в течение года двух конкурсов.

На первый в этом году конкурс было представлено рекордное количество проектов - 6 тысяч 581 - с общей суммой запрашиваемых грантов 31,27 млрд рублей. Заявки подали некоммерческие организации из всех регионов России, за исключением Магаданской области. Заявки на участие во втором конкурсе будут приниматься с 16 августа по 29 сентября.