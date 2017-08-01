Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Яблоко" ожидает наибольшую конкуренцию на выборах в центральных районах Москвы

Политика
1 августа, 14:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, августа. /ТАСС

Руководство партии отмечает, что и в ряде других районов, где живут "продвинутые граждане", следует ожидать напряженной борьбы на выборах

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Партия "Яблоко" ожидает наиболее напряженную конкуренцию на муниципальных выборах в Москве в центральных районах города, а также на северо-западе, северо-востоке и юго-западе столицы. Об этом сообщили журналистам во вторник руководители партии.

По мнению зампредседателя партии, руководителя единого избирательного штаба "Яблока" 2017-2018 годов Николая Рыбакова, наиболее острая борьба за депутатские мандаты развернется в Центральном административном округе. "На мой взгляд, это центр Москвы, где "Яблоко" имеет высокую поддержку, около 30%", - сказал он, уточнив, что данные о поддержке партии соответствуют результатам на думских выборах в центральных районах.

Председатель партии Эмилия Слабунова напомнила, что на выборах в Госдуму в 2016 году в 31 районе Москвы результат "Яблока" был от 14% до 21%, а на 86 участках - до 31%. "Это как раз те территории, где можно ожидать самых активных действий, лидером является Гагаринский район", - отметила председатель партии.

Зампредседателя московского отделения партии Галина Михалева, в свою очередь, заметила, что в центре столицы всегда отмечается высокая конкуренция на выборах, также напряженная борьба ожидается на северо-востоке, северо- западе и юго-западе города. "В первую очередь это те округа, где живут продвинутые горожане, которых называют часто средним классом. <...> Точки, где существует активное гражданское общество", - пояснила Михалева.

По ее словам, в этих округах кандидатам от "Яблока" противостоят "ресурсные статусные кандидаты", есть районы, где выдвинуто по 40-60 кандидатов.

В единый день голосования 10 сентября в Москве пройдут выборы советов депутатов в 125 районах: во всех районах старой Москвы (кроме Щукина) и в городском округе Троицк в Новой Москве. "Яблоко" выдвинуло 1007 кандидатов во всех 125 муниципалитетах, около 750 из них уже прошли регистрацию.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трое членов банды GTA ликвидированы после стрельбы в Мособлсуде
2
Работающие пенсионеры получат прибавку с 1 августа
3
Мособлсуд возобновил работу после инцидента с перестрелкой
4
Поставки российской электроэнергии в Китай приостановлены из-за аварии
5
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
6
Гончаренко: график позволяет ЦСКА не ротировать состав в матче с АЕКом
7
Опубликован список домов, вошедших в программу реновации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама