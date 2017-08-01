"Яблоко" ожидает наибольшую конкуренцию на выборах в центральных районах Москвы

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Партия "Яблоко" ожидает наиболее напряженную конкуренцию на муниципальных выборах в Москве в центральных районах города, а также на северо-западе, северо-востоке и юго-западе столицы. Об этом сообщили журналистам во вторник руководители партии.
По мнению зампредседателя партии, руководителя единого избирательного штаба "Яблока" 2017-2018 годов Николая Рыбакова, наиболее острая борьба за депутатские мандаты развернется в Центральном административном округе. "На мой взгляд, это центр Москвы, где "Яблоко" имеет высокую поддержку, около 30%", - сказал он, уточнив, что данные о поддержке партии соответствуют результатам на думских выборах в центральных районах.
Председатель партии Эмилия Слабунова напомнила, что на выборах в Госдуму в 2016 году в 31 районе Москвы результат "Яблока" был от 14% до 21%, а на 86 участках - до 31%. "Это как раз те территории, где можно ожидать самых активных действий, лидером является Гагаринский район", - отметила председатель партии.
Зампредседателя московского отделения партии Галина Михалева, в свою очередь, заметила, что в центре столицы всегда отмечается высокая конкуренция на выборах, также напряженная борьба ожидается на северо-востоке, северо- западе и юго-западе города. "В первую очередь это те округа, где живут продвинутые горожане, которых называют часто средним классом. <...> Точки, где существует активное гражданское общество", - пояснила Михалева.
По ее словам, в этих округах кандидатам от "Яблока" противостоят "ресурсные статусные кандидаты", есть районы, где выдвинуто по 40-60 кандидатов.
В единый день голосования 10 сентября в Москве пройдут выборы советов депутатов в 125 районах: во всех районах старой Москвы (кроме Щукина) и в городском округе Троицк в Новой Москве. "Яблоко" выдвинуло 1007 кандидатов во всех 125 муниципалитетах, около 750 из них уже прошли регистрацию.