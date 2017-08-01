Спикер Мосгордумы: "Активный гражданин" может стать площадкой для электронного голосования

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников считает, что в будущем избиратели смогут отдать свой голос на выборах через сервис "Активный гражданин". Об этом сообщили во вторник в пресс-службе председателя столичного парламента.

"Сегодня во всем мире приходят к пониманию того, что на смену очному бумажному голосованию должно прийти интернет-голосование. Думаю, что платформа "Активного гражданина" вполне подходит для реализации электронного голосования на выборах", - сказал Шапошников, отвечая на вопрос участников Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме" о перспективах интернет-голосования на выборах в России.

Он отметил, что электронное голосование поможет сократить расходы и увеличить явку, так как проголосовать можно будет из любой точки. Шапошников добавил, что технически сервис готов к внедрению электронного голосования, однако необходимо проработать вопрос обеспечения тайны голосования и идентификации избирателей.

"Мы уже сделали шаг вперед от обычных избирательных ящиков к комплексам обработки избирательных бюллетеней, которые автоматически считают результаты голосования. Уверен, что электронное голосование на выборах - это вопрос времени, причем не очень длительного", - заключил председатель Мосгордумы.