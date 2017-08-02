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Песков: новых контактов Путина и Трампа не запланировано

Политика
2 августа, 12:21 UTC+3

С учетом сложившейся ситуации в отношениях Москвы и Вашингтона встреч лидеров РФ и США на полях саммита АСЕАН в Маниле не предвидится, сказал пресс-секретарь президента России

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ТАСС, 2 августа. Новых контактов президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа не запланировано. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, возможны ли такие контакты на фоне планирующейся встречи глав внешнеполитических ведомств США и России на полях саммита АСЕАН в Маниле и с учетом сложившейся ситуации в отношениях Москвы и Вашингтона.

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Персоны
Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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