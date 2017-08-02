Песков: новых контактов Путина и Трампа не запланировано

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ТАСС, 2 августа. Новых контактов президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа не запланировано. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, возможны ли такие контакты на фоне планирующейся встречи глав внешнеполитических ведомств США и России на полях саммита АСЕАН в Маниле и с учетом сложившейся ситуации в отношениях Москвы и Вашингтона.