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Небензя: ситуацию вокруг КНДР не решить одними санкциями

Политика
2 августа, 21:09 UTC+3 ООН ООН 2, августа. /ТАСС

Постпред РФ при ООН призвал Вашингтон и Пхеньян вступить в переговоры

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ООН, 2 августа. /ТАСС/. Ситуацию вокруг КНДР невозможно решить одними санкциями, необходим политический диалог, в первую очередь между Вашингтоном и Пхеньяном.

Об этом заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, комментируя возможное принятие Советом Безопасности резолюции об ужесточении рестрикций в отношении КНДР после очередного запуска баллистической ракеты.

"Санкции сами по себе не решат проблему. Вопрос в том, какая цель у санкций. Если мы увидим, что они душат [северокорейский] народ, то это (необходимость принятия резолюции - прим. ТАСС) будет большим вопросом. Если же они помогут ликвидировать ядерную программу Северной Кореи, то это совсем другое дело", - сказал дипломат. Он отметил, что предложенная США резолюция требует внимательного изучения, пока же Совбез не приступил к ее обсуждению.

По словам Небензи, ситуацию на Корейском полуострове удастся стабилизировать "только через политический диалог". Он призвал США и КНДР вступить в переговоры, однако признал, что сделать это будет непросто.

Обстановка на Корейском полуострове вновь обострилась после того, как КНДР 4 и 28 июля объявила о запусках межконтинентальных баллистических ракет "Хвасон-14". Согласно сообщению агентства ЦТАК, дальность полета последней из них составила 998 км, а максимальная высота - почти 3725 км. По данным Минобороны Японии, по сравнению с запуском 4 июля высота полета возросла почти на 1 тыс. км, а время нахождения в воздухе увеличилось на 5 минут.

По оценке южнокорейских экспертов, радиус действия северокорейской ракеты может достигать 10 тыс. км. Согласно данным Минобороны РФ, ракета поднялась на высоту 681 км и пролетела 732 км, упав в центральной части Японского моря. Такие характеристики соответствуют баллистической ракете средней дальности.

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Небензя, Василий Алексеевич
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Ракетные запуски в КНДР
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