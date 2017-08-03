Володин считает, что явка на выборы в 2016 году была выше уровня европейских стран

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 3 августа. / ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что явка на выборы в нижнюю палату парламента, прошедшие в сентябре 2016 года, была выше, чем во многих европейских странах.

Отвечая в четверг на вопрос участника всероссийского молодежного форума "Территория смыслов на Клязьме" о необходимости обязать граждан ходить на выборы на законодательном уровне, спикер Госдумы подчеркнул, что нельзя себя загонять "в те тренды, которые на самом деле не соответствуют мировым тенденциям и практикам".

"Когда мы говорим о явке на выборы в Госдуму, она была порядка 48%. Исходя из международного опыта и последних выборов во Франции, она у нас выше, чем у многих европейских стран... Во Франции она была 42%", - сказал Володин.

По словам председателя Госдумы, "нужно смотреть не на проценты, а учитывать, что это явка не на досрочное голосование, которое было отменено в ходе выборов в Госдуму, а непосредственное участие граждан". Он отметил, что если убрать показатель участия граждан США и других европейских стран в досрочных выборах, то "сравнение будет существенно в пользу России".

"Если мы с вами говорим о том, что нам нужно вернуть досрочные выборы, то, конечно, у нас процент участия будет выше, может быть даже и 60%", - предположил Володин. "Но здесь стоит другой вопрос - вопрос доверия к выборам", - добавил он, подчеркнув, что на выборах в Госдуму в 2016 году "у участвовавших парламентских партий не было претензий к итогам выборов", поэтому задачу доверия "удалось решить".

Следующим шагом, уверен Володин, должно стать повышение партийной конкурентности, для развития которой в стране "уже многое сделано". В качестве примера он привел распределение руководящих должностей в Госдуме, где половину комитетов возглавляют представители парламентской оппозиции, что дает им возможность реализовать свою повестку.

Будущее - за праймериз

Володин уверен, что будущее российской политики - за процедурой отбора кандидатов на выборы в ходе предварительного голосования, "Единой России" праймериз помогли наполовину обновить состав кандидатов на прошедших в 2016 году выборах в Госдуму.

"Я могу вам сказать: за этим будущее. Если говорить о праймериз, тем более по открытой модели, это самая объективная модель, благодаря этой процедуре "Единая Россия" во многом изменила образ, провела фактически ребрендинг партии в ходе избирательной кампании, и это обеспечило ей победу", - сказал он, общаясь с участниками молодежного форума "Территория смыслов на Клязьме".

Праймериз по открытой модели предусматривают голосование всех граждан, а не только членов партии.

Володин отметил, что благодаря предварительному голосованию "Единая Россия" "больше, чем какая-либо парламентская партия, обновила состав своих кандидатов". "50% на выборах в Госдуму от "Единой России" - это новые лица", - заявил он.

Выборы в Госдуму седьмого созыва

Выборы в Госдуму седьмого созыва прошли 18 сентября 2016 года по смешанной системе: 225 депутатов избирались по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам. В результате "Единой России" досталось 343 мандата, обеспечивших ей конституционное большинство, КПРФ - 42 мандата, ЛДПР - 39, "Справедливой России" - 23.

По одному креслу получили одномандатники от "Родины" (Алексей Журавлев) и "Гражданской платформы" (Рифат Шайхутдинов). Также в нижнюю палату избран самовыдвиженец Владислав Резник, он вступил во фракцию "Единой России".

Итоговая явка избирателей на думские выборы, зафиксированная ЦИК РФ, составила 47,88%.