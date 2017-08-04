Адвокат Весельницкая считает, что за политическим скандалом в США стоит Браудер

Чемпионат мира по легкой атлетике стартует с 19 россиянами под нейтральным флагомСпорт 4 августа, 0:05
Тупиковое решение: конгресс IAAF продлил отстранение ВФЛАСпорт 3 августа, 23:21
Фурсенко: вопрос ухода Дзюбы из "Зенита" не обсуждаетсяСпорт 3 августа, 23:03
Первая "ракетка" мира Маррей снялся с турнира ATP в Монреале из-за травмыСпорт 3 августа, 23:00
Пять человек обратились за медпомощью после массового ДТП в Ростовской областиПроисшествия 3 августа, 22:57
Фурсенко: "Зениту" нужно забыть поражение от "Бней Иегуды" и думать о "Спартаке"Спорт 3 августа, 22:50
Фурсенко: около 55 тысяч зрителей ожидается на матче "Зенита" и "Спартака"Спорт 3 августа, 22:50
"Краснодар" обыграл "Люнгбю" и вышел в раунд плей-офф Лиги ЕвропыСпорт 3 августа, 22:39
Госдеп: у РФ и США есть сферы для сотрудничестваМеждународная панорама 3 августа, 22:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Российский юрист Наталья Весельницкая считает, что за политическим скандалом в США стоит британский финансист Уильям Браудер. Такое заявление она сделала в четверг в эфире телеканала "Россия 24".
Браудер добивался принятия Конгрессом США в декабре 2012 года так называемого акта Магнитского, который предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц. С подачи финансиста власти США возбудили уголовное дело о крупном хищении и отмывании средств в США в отношении группы компаний Prevezon Holdings, владельцем которой является гражданин РФ Денис Кацыв. Разбирательство завершилось досудебным соглашением.
"Дело [подзащитного Весельницкой Дениса Кацыва] закрыто, этого дела нет. И это стало причиной, почему, как я полагаю, именно господин Браудер стоит за всем этим мегакрутым политическим скандалом", - сказала она.