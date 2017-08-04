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Адвокат Весельницкая считает, что за политическим скандалом в США стоит Браудер

Политика
4 августа, 0:06 UTC+3
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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Российский юрист Наталья Весельницкая считает, что за политическим скандалом в США стоит британский финансист Уильям Браудер. Такое заявление она сделала в четверг в эфире телеканала "Россия 24".

Браудер добивался принятия Конгрессом США в декабре 2012 года так называемого акта Магнитского, который предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц. С подачи финансиста власти США возбудили уголовное дело о крупном хищении и отмывании средств в США в отношении группы компаний Prevezon Holdings, владельцем которой является гражданин РФ Денис Кацыв. Разбирательство завершилось досудебным соглашением.

"Дело [подзащитного Весельницкой Дениса Кацыва] закрыто, этого дела нет. И это стало причиной, почему, как я полагаю, именно господин Браудер стоит за всем этим мегакрутым политическим скандалом", - сказала она.

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