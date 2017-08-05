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Постпред РФ при ООН: любые военные авантюры на Корейском полуострове обернутся катастрофой

Политика
5 августа, 22:59 UTC+3

Василий Небензя отметил, что продвинуться в направлении денуклеаризации Корейского полуострова будет сложно, пока КНДР "ощущает угрозу" в условиях наращивания сил в регионе другими игроками

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ООН, 5 августа. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Военные авантюры с любой стороны на Корейском полуострове обернутся катастрофой для региональной стабильности. С таким предупреждением выступил в субботу постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

По его словам, продвинуться в направлении денуклеаризации Корейского полуострова будет сложно, пока КНДР "ощущает угрозу" в условиях наращивания сил в регионе другими игроками, а также пока проводятся масштабные американо-южнокорейские маневры.

"Дополнительным фактором нестабильности" дипломат назвал развертываемую в Южной Корее американскую систему противоракетной обороны. Как заявил Небензя, в этой ситуации "военные авантюры" с любой стороны "обернутся катастрофой" для стабильности в регионе.

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Персоны
Небензя, Василий Алексеевич
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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