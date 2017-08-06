Лавров: Путин и Си Цзиньпин встретятся в сентябре в Китае

МАНИЛА, 6 августа. /ТАСС/. Лидеры РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин в сентябре встретятся в китайском Сямыне, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Предстоят новые контакты, в том числе в Сямыне, это уже будет совсем скоро, через месяц. Мы готовимся к этому очередному саммиту наших руководителей и рассчитываем, что на этой встрече президент Путин и председатель Си Цзиньпин смогут обсудить ключевые вопросы двусторонних отношений, взаимодействие по международным делам, особое внимание уделив теме КНДР", - сказал он в ходе встречи с главой МИД Китая Ван И.

Встреча Лаврова и Ван И проходит на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле. Саммит лидеров стран БРИКС пройдет 3-5 сентября в китайском городе Сямынь (Сямэнь) в восточной провинции Фуцзянь.

БРИКС - неформальное межгосударственное объединение в составе Бразилии, РФ, Индии, Китая и ЮАР, целью которого является развитие последовательного, активного, прагматичного, открытого и транспарентного диалога и сотрудничества между странами. Инициатором создания объединения выступила Россия. Первый официальный саммит состоялся в Екатеринбурге в июне 2009 года.