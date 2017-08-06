Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров: Путин и Си Цзиньпин встретятся в сентябре в Китае

Политика
6 августа, 12:48 UTC+3

Глава МИД РФ отметил, что на предстоящей встрече лидеры двух стран уделят особое внимание теме КНДР

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАНИЛА, 6 августа. /ТАСС/. Лидеры РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин в сентябре встретятся в китайском Сямыне, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Предстоят новые контакты, в том числе в Сямыне, это уже будет совсем скоро, через месяц. Мы готовимся к этому очередному саммиту наших руководителей и рассчитываем, что на этой встрече президент Путин и председатель Си Цзиньпин смогут обсудить ключевые вопросы двусторонних отношений, взаимодействие по международным делам, особое внимание уделив теме КНДР", - сказал он в ходе встречи с главой МИД Китая Ван И.

Встреча Лаврова и Ван И проходит на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле. Саммит лидеров стран БРИКС пройдет 3-5 сентября в китайском городе Сямынь (Сямэнь) в восточной провинции Фуцзянь.

БРИКС - неформальное межгосударственное объединение в составе Бразилии, РФ, Индии, Китая и ЮАР, целью которого является развитие последовательного, активного, прагматичного, открытого и транспарентного диалога и сотрудничества между странами. Инициатором создания объединения выступила Россия. Первый официальный саммит состоялся в Екатеринбурге в июне 2009 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Си Цзиньпин Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
Страны
КНДР Китай Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Байкал: экологические проблемы великого озера
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Фото
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Аврора" не будет стрелять в день 100-летия революции
2
Fox: девятилетний американец ответил на объявление о приеме на работу в NASA
3
"Удар под дых": США добились ужесточения санкций СБ ООН против КНДР
4
В США назвали расистским ремейк боевика "Жажда смерти" с Брюсом Уиллисом
5
Ведущего Fox News отстранили за неподобающее поведение
6
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
7
Полиция задержала подозреваемого в нападении на американского журналиста в Подмосковье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама