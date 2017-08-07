Патрушев проведет в Якутске совещание по безопасности на Дальнем Востоке

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев по поручению президента Владимира Путина проведет в понедельник в Якутске выездное совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности на Дальнем Востоке. Об этом сообщили в пресс-службе Совета безопасности.

"Патрушев обсудит с главами субъектов Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и представителями федеральных министерств и ведомств ход реализации государственной миграционной политики и дополнительные меры по созданию условий для улучшения демографической ситуации", - говорится в сообщении. "Будет также рассмотрен ход реализации региональных программ развития приграничных территорий с позиции обеспечения национальной безопасности России", - отметили в Совете безопасности.

В марте 2016 года Патрушев сообщил, что РФ внесет коррективы в свою стратегию миграционной политики, однако ее ужесточение коснется только нарушителей. Комментируя итоги состоявшегося тогда заседания Совбеза, он отметил, что в области миграции произошли серьезные изменения. По его словам, нужно "анализировать ситуацию, вносить коррективы, и поэтому будут даны поручения по внесению изменений в концепцию государственной миграционной политики, будут внесены изменения в план реализации государственной миграционной политики".

Тогда Патрушев не стал конкретизировать, какие именно будут даны поручения в этом направлении, отметив лишь, что они будут адресованы и правительству, и региональным структурам. По его словам, все это "должно способствовать тому, что мы будем иметь положительный эффект от миграции, потому что это важная составляющая и для экономики, и для других направлений; и противодействовать угрозам и вызовам, которые есть".