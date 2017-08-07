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Патрушев: развитие приграничных регионов должно учитывать интересы нацбезопасности РФ

Политика
7 августа, 9:04 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

Глава Совбеза подчеркнул, что главное обеспечить комфортный уровень жизни населения и сформировать условия для развития кооперационных связей с приграничными территориями сопредельных государств

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ЯКУТСК, 7 августа. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Развитие дальневосточных приграничных регионов должно быть с учетом интересов национальной безопасности РФ. Об этом заявил в понедельник в Якутске секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев во время выездного совещания.

"Развитие дальневосточных приграничных регионов является важным фактором обеспечения национальной безопасности. Это связано со спецификой международных связей и приграничного сотрудничества, необходимостью реализации внешнеполитического курса РФ, в том числе по интеграции со странами АТР. Но это развитие должно учитывать интерес национальной безопасности РФ", - сказал Патрушев.

При этом секретарь Совбеза подчеркнул, что главное обеспечить комфортный уровень жизни населения, реализовать конкурентные преимущества, сформировать условия для развития кооперационных связей с приграничными территориями сопредельных государств.

"На достижение этих целей должны быть направлены усилия федеральных и региональных органов власти и местного самоуправления. Однако, динамика развития приграничных территорий Дальнего Востока не в полной мере отвечает задаче обеспечения национальной безопасности РФ", - подчеркнул Патрушев.

Секретарь Совбеза отметил, что наблюдается значительные диспропорции в показателях уровня жизни местного населения. "Низкие доходы тормозят платежеспособный спрос, сводят на нет усилия по развитию предпринимательства. Незавершенными остаются вопросы развития инфраструктуры, оптимизации транспортных расходов, снижения стоимости энергоресурсов", - сказал он.

При этом Патрушев отметил важность защиты приграничных населенных пунктов от чрезвычайных ситуаций, в частности, наводнений, пожаров.

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